Tajwańczycy nie chcieli zmiany kursu. "Xi Jinping będzie musiał pokazać towarzyszom twardą rękę"

Wybory na Tajwanie

"Jeszcze jeden zwycięzca wyborów"

"Mimo rozczarowania rządami DPP, KMT (Kuomintang) nie był w stanie ich przekonać do siebie, przede wszystkim, że będzie szczerze bronić faktycznej niepodległości Tajwanu. Obydwie partie mają dużo do przemyślenia i zrobienia" – zaznacza ekspert. Ekspert OSW w sobotnich wyborach upatruje również innego zwycięzcę. "Największą wygraną jest TPP (Tajwańska Partia Ludowa). Jej kandydat zdobył tylko 26 proc. głosów, ale to więcej niż trzeci kandydat we wcześniejszych cyklach wyborów. Partia zwiększyła swój udział w parlamencie i będzie odgrywać rolę języczka u wagi. Przede wszystkim zdołała przyciągnąć wielu młodych wyborców, którzy są rozczarowania DPP, ale nigdy nie zagłosują na KMT – podsumowuje dr Michał Bogusz.