Żyjemy polską kampanią wyborczą, ale wybory wkrótce mają odbyć się też na Białorusi. Normalnie byłaby to formalność - Alaksandr Łukaszenka wziąłby władzę, ale tym razem w Białorusinach coś pękło. W odpowiedzi siły reżimu urządzają regularne polowania na opozycjonistów, dziennikarzy i na każdego, kto jest choć trochę niepokorny. Materiał magazynu "Polska i Świat".

To wygląda jak polowanie - mówią ci, którzy próbują przeprowadzać niezależne relacje z Białorusi. Funkcjonariuszom reżimu Alaksandra Łukaszenki wystarczy pretekst - brak akredytacji albo rzekomy udział w nielegalnym zgromadzeniu. Do sieci przedostało się nagranie z zatrzymanie reporterki Radia Wolna Europa. Prześladowani są też reporterzy agencji Reutera i Biełsatu. - Są jak łowna zwierzyna. Na nich się poluje. Sytuacja jest taka, że nasi dziennikarze, w różnych miastach, wychodzą na ulice, w tym samym momencie pojawia się milicja - mówi dyrektor TV Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy.

"Codziennie kogoś wsadzają, codziennie odbywają się sądy nad pokojowymi protestantami"

To znak, że reżim Łukaszenki się boi. 9 sierpnia na Białorusi mają odbyć się wybory prezydenckie. Białoruska milicja zatrzymuje też opozycyjnych polityków i ich zwolenników. Opozycja mówi, że kiedyś represje zaczynały się tuż przed wyborami. Teraz dużo wcześniej - już na etapie zbierania podpisów poparcia dla niezależnych kandydatów. - Codziennie kogoś wsadzają, codziennie odbywają się sądy nad pokojowo protestującymi. Tego Białoruś, mimo że fale represji były już bardzo różne i bardzo mocne, jeszcze nie widziała – ocenia prezes fundacji "Białoruski Dom w Warszawie" Aleś Zarembiuk.

Nowością jest też to, że protesty przeciwko Łukaszence odbywają nie tylko w Mińsku, ale i w mniejszych miastach. Gniew budzą nie tylko represje wobec opozycji - również nieudolne postępowanie władz wobec pandemii i depresja gospodarcza. Do tego dochodzi zmęczenie Łukaszenką, który rządzi od 26 lat.

- Trzeba pamiętać, że w tym czasie na Białorusi wyrosło nowe pokolenie, które nie pamięta życia bez Łukaszenki. I to pokolenie ma jednak dostęp do informacji ze świata za pomocą internetu i dobrze wie, że to tak nie musi wyglądać – zwraca uwagę Michał Kacewicz z "Newsweeka".