W Mińsku "czegoś takiego nie było od zakończenia II wojny światowej"

Mikałaj Kazłou, podpułkownik milicji w stanie spoczynku, obecnie lider opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, był w gronie tych, którzy wyszli na ulice Mińska w niedzielę wieczorem. Zanim jednak dołączył do protestujących, kilka godzin spędził w areszcie śledczym. Został zatrzymany zaraz po wyjściu z lokalu wyborczego. - Zatrzymanie było brutalne. Bez żadnych powodów i wyjaśnień. Próbowali zrobić tak, by było jak najbardziej bolesne i upokarzające - opowiadał Kazłou dziennikarzom białoruskiej sekcji Radia Swoboda.

"Ludzie niczego się nie bali"

Były funkcjonariusz, a obecnie polityk opozycji zauważył, że on "był sam, a tych, którzy zatrzymywali, było wielu". - Byli w koszulkach i kominiarkach. Rzucili na podłogę, skrępowali ręce - relacjonował. Kazłou został - jak mówi - wepchnięty do więźniarki i przewieziony do jednego z aresztów śledczych w Mińsku. Zwolniono go po kilku godzinach, bez żadnych wyjaśnień. Po opuszczeniu aresztu Kazłou pojechał do centrum miasta, gdzie zgromadzili się protestujący.