"Nasze przesłanie jest jasne". Nadzwyczajny szczyt w sprawie Białorusi

Po godzinie 12 w środę zaczęła się wideokonferencja szefów państw i rządów krajów Unii Europejskiej w sprawie Białorusi. Wcześniej w środę kandydatka opozycji na prezydenta Swiatłana Cichanouska zwróciła się w nagraniu wideo do unijnych liderów, by Ci "nie uznawali sfałszowanych wyników wyborów".

"Początkowo szczytu miało nie być"

Przed wideoposiedzeniem Rady Europejskiej prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej przyjęli wspólne stanowisko wobec sytuacji na Białorusi. Jak poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski znalazło się w nim wezwanie do dialogu i zorganizowania nowych wyborów, przyjęcia europejskiego planu solidarności z Białorusią oraz do poszanowania suwerenności Białorusi.

- "27" jest zgodna co do tego, że przebieg wyborów urągał wszelkim standardom i że należy je powtórzyć i zapewnić ich uczciwość - przekazało PAP źródło unijne po wtorkowym wieczornym spotkaniu ambasadorów, którzy przygotowywali posiedzenie liderów.

"Nie powinno być żadnych zewnętrznych ingerencji"

Cichanouska wzywa do nieuznania wyników wyborów

"Szanowni przywódcy Europy, wzywam was do poparcia przebudzenia Białorusi. Wzywam wszystkie kraje do uszanowania zasad prawa międzynarodowego. Wzywam do uszanowania suwerenności Białorusi i wyboru białoruskiego narodu" - zaapelowała.