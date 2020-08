"Widziałem oczy tych OMON-owców. Ostatnia myśl, jaka im przychodzi, to bić tych ludzi"

Mam przed sobą bardzo pokojowych OMON-owców z opuszczonymi tarczami, patrzę im w oczy. To jest niesamowite. To jest jakiś przełom - relacjonował piątkowy protest w Mińsku dziennikarz Sławomir Sierakowski z "Krytyki Politycznej", przebywający w białoruskiej stolicy. Mówił o "pełzającym buncie OMON-owców".

"Pełzający bunt" milicjantów

- Mam przed sobą bardzo pokojowych OMON-owców z opuszczonymi tarczami, patrzę im w oczy. Jest ich raptem 20. To jest niesamowite. To chyba jest jakiś przełom, dlatego że OMON reaguje bardzo pokojowo, właściwie w ogóle nie reaguje - relacjonował Sierakowski. Jak mówił, ludzie śpiewają, panuje pokojowa atmosfera i "historyczne uniesienie". - Widziałem oczy tych OMON-owców. Ostatnia myśl, jaka im przychodzi (do głowy), to bić tych ludzi. Oni się z nimi przytulają - mówił.