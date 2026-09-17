Świat Trump w nietypowy sposób zachęca do głosowania. "Udawajcie"

Trump grozi UE cłami, jeśli przyjmie Kanadę na członka stowarzyszonego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: JEFF MCWHORTER/PAP/EPA

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W środę Donald Trump pojawił się na wiecu republikanów w Gastonii w Karolinie Północnej. Wydarzenie miało na celu wsparcie kandydata tej partii Michaela Whatleya, który ubiega się o miejsce w Senacie w wyborach połówkowych zaplanowanych na 3 listopada.

Trump zachęca do głosowania na republikanina

- Nie chcę się chwalić, ale kiedy jestem na karcie wyborczej, republikanie zawsze osiągają naprawdę dobre wyniki - mówił Trump. - Chcę tylko, żebyście poszli do urn i udawali, że to ja jestem na karcie, bo w gruncie rzeczy tak właśnie jest - dodał.

Mówiąc o Whatleyu, który w przeszłości był przewodniczącym Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej, nazwał go "twardzielem" i "jednym z najwybitniejszych ludzi, z jakimi kiedykolwiek pracował w administracji rządowej". Przypomniał, że to właśnie on postawił na tego kandydata. - Mogłem wybrać kogoś z całego kraju. Wybrałem Michaela Whatleya - podkreślił.

"The Guardian" zauważa, że pomimo niskiego poparcia dla Trumpa w sondażach republikanie mają nadzieję, że uda się przekształcić wiernych zwolenników prezydenta w polityczną siłę przed wyborami. Według zeszłotygodniowego sondażu Reuters/Ipsos poparcie dla Trumpa wynosiło 35 proc.

Ataki na kandydata demokratów

W głosowaniu Whatley rywalizował będzie z byłym gubernatorem stanu z Partii Demokratycznej Royem Cooperem. W wystąpieniu Trump uderzał w Coopera, nazywając go "obrońcą morderców" i fałszywie twierdził, że polityk zwolnił z więzienia mężczyznę oskarżonego o zabójstwo 23-letniej Ukrainki w 2025 roku. Jego zdaniem Whatley jest z kolei "kandydatem na rzecz prawa i porządku", który opowiada się za tym, by przestępców "skazywać na śmierć, aresztować lub deportować". - Zmiażdżycie komunistów, bo właśnie tym oni są, komunistami. Nie będziemy krajem socjalistycznym, miałem rację. Oni dążą do stworzenia kraju komunistycznego - mówił o demokratach Trump.

Reuters zauważa, że prezydent USA ma w planach "serię wystąpień w całym kraju", mających na celu wzmocnienie republikanów przed wyborami, i prawdopodobnie będą się one koncentrować właśnie wokół twierdzeń, że demokraci rzekomo popierają przestępczość i komunizm.

W wyborach midterms będzie do obsadzenia łącznie 435 mandatów w Izbie Reprezentantów oraz 34 ze 100 mandatów w Senacie. Faworytami w Izbie Reprezentantów są demokraci, ale zacięta walka o większość prawdopodobnie stoczy się w Senacie.