Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w czerwcu 2024. Kiedy dokładnie wybierzemy europosłów, kto decyduje o dacie wyborów i kiedy odbywają się one w innych krajach Unii Europejskiej?

Podział miejsc w PE "uwzględnia liczebność populacji państw członkowskich, a także potrzebę minimalnego poziomu reprezentacji obywateli europejskich z mniejszych krajów" - czytamy na stronie instytucji. To dlatego najwięcej europosłów zostanie wybranych w Niemczech, Francji i we Włoszech (kolejno 96, 81, 76), podczas gdy kraje takie jak Malta, Cypr i Luksemburg będzie reprezentowało po sześciu europosłów.

Wybory europejskie 2024 - kiedy?

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do Parlamentu Europejskiego zarządza Prezydent nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy wybory do europarlamentu odbędą się w Polsce w niedzielę 9 czerwca .

Wybory do Parlamentu Europejskiego w krajach należących do UE odbędą się między 6 a 9 czerwca. Najwcześniej - 7 czerwca - głosy oddadzą obywatele Irlandii i Czech. Nasz południowy sąsiad jest jednym z dwóch krajów UE - obok Włoch - w którym wybory do PE potrwają dwa dni. Czesi będą głosować w piątek i sobotę, natomiast Włosi w sobotę i niedzielę. 8 czerwca jednodniowe głosowanie zaplanowana między innymi na Słowacji i na Łotwie. W większości państw wspólnoty wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się, podobnie jak w Polsce, w niedzielę 9 czerwca.