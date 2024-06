Media: Olaf Scholz ma powody do zmartwień

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ma powody do zmartwień. Zwycięstwo CDU/ CSU to zasługa Friedricha Merza - wybijają niemieckie media w pierwszych komentarzach do wyborów do PE. Oceniły też, że wynik prawicowo-populistycznej AfD pokazuje, że twardy prawicowy kurs ma swoje granice.