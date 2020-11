Układ sił w Kongresie bez większych zmian

Wbrew oczekiwaniom i wcześniejszym wynikom sondaży już teraz wiadomo, że demokraci nie powiększą przewagi w Izbie Reprezentantów. Senat zapewne pozostanie pod kontrolą republikanów, ale na ostateczne decyzje trzeba poczekać do stycznia.

Agencja Associated Press podała już wyniki wyborów 420 z 435 miejsc w niższej izbie Kongresu. Według AP demokraci zdobyli 218 mandatów, a republikanie 202. Wynika z tego, że demokraci zapewnili sobie tylko jeden mandat należący wcześniej do republikanów. Jednocześnie utracili aż siedem swoich.

CZYTAJ WIĘCEJ: Kongresmeni porozumieli się co do sankcji na Nord Stream 2

Sukces republikanek

Szukanie winnych

Rozczarowujące wyniki spowodowały nasilenie konfliktów między umiarkowanymi a liberalnymi demokratami, którzy krytycznie odnosili się do centrowych praktyk swych kolegów. Pojawiają się głosy przypisujące porażkę apelom o obcinanie funduszy dla policji w następstwie protestów po zabiciu Afroamerykanina George'a Floyda przez funkcjonariusza Minneapolis. Jeszcze inni widzą przyczynę przegranej w "socjalistycznych" upodobaniach niektórych demokratycznych kongresmenów.

Republikanie blisko utrzymania kontroli nad Senatem

Nie ziściły się też przepowiednie na temat zdecydowanej wygranej demokratów w Senacie USA. Inaczej niż członkowie Izby Reprezentantów, którzy muszą stawać do wyborów co dwa lata, senatorzy wybierani są na sześć lat (co dwa lata mniej więcej jedna trzecia składu izby). Republikanie mają obecnie w wyższej izbie Kongresu 53-osobową reprezentację. Demokratów jest tam 45, a sympatyzujących z nimi niezależnych 2.