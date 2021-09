Rosjanie wybierają Dumę Państwową. Niezależna organizacja informuje o przeszkodach i naciskach

Niedziela jest głównym i zarazem ostatnim dniem głosowania w wyborach do niższej izby parlamentu Rosji, Dumy. Dotychczasowa frekwencja przekroczyła 40 procent. Ruch Gołos prowadzący niezależną obserwację wyborów poinformował o problemach z ochroną kart do głosowania i łamaniu praw obserwatorów.

Gołos otrzymuje doniesienia, że w nocy do lokali wyborczych wchodzą ludzie i przynajmniej w niektórych przypadkach obserwatorzy podejrzewają fałszerstwa. Już wcześniej podczas głosowania organizacja rejestrowała problemy z należytym opieczętowaniem lokali wyborczych i sejfów, w których po zamknięciu lokali powinny być przechowywane karty do głosowania.

"Nadal napływają relacje o przeszkodach w pracy obserwatorów i członków komisji, a niekiedy o naciskach wywieranych na nich z użyciem przemocy" - oświadczył w niedzielnym komunikacie Gołos. Zdaniem ruchu jest to jedno z najbardziej rozpowszechnionych naruszeń podczas głosowania. Są to "tradycyjne problemy": obserwatorzy nie są wpuszczani do lokali wyborczych, nie pozwala im się na robienie zdjęć, odmawia możliwości obejrzenia dokumentów.