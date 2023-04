Najważniejsze wybory 2023 roku na świecie. Politico: kluczowe dla Europy i Bliskiego Wschodu

- System autorytarny zamienimy na grę zespołową, co jest znacznie bardziej zbliżone do demokracji - zapewnia Unal Cevikoz, doradca ds. zagranicznych Kilicdaroglu. Opozycja zobowiązała się m.in. do odmrożenia rozmów akcesyjnych z UE, zastosowania się do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy zniesienia weto na akcesję Szwecji do NATO.