Ulice tętniły życiem. Tak Wuhan świętowało Nowy Rok

- Jestem niesamowicie szczęśliwa - wyznała 20-letnia turystka Yang Wenxuan, która odwiedziła Wuhan pierwszy raz w życiu. Jak mówiła, odliczanie do 2021 roku było "spektakularne".

- Mam nadzieję, że w 2021 roku wszystko będzie się układać dobrze w naszym kraju, Wuhan wróci do normy, a świat wkrótce pokona pandemię - powiedział agencji Reutera mieszkaniec miasta Anson Yang.

W sylwestrową noc porządku w mieście i przestrzegania obostrzeń przez bawiących się ludzi pilnowała policja. Funkcjonariusze zwracali uwagę każdemu, kto nie miał założonej maseczki. Mimo to sylwester przebiegał spokojnie - relacjonuje agencja Reutera.

Miasto naznaczone wirusem

12 miesięcy wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia po raz pierwszy otrzymała informację o przypadkach nowego zapalenia płuc w Wuhanie, które dziś znamy pod nazwią COVID-19. Wówczas jeszcze nie było wiadomo, że wywołuje go nieznany wcześniej koronawirus.

W styczniu do Chin ma przybyć zespół ekspertów WHO, by zbadać przyczyny pandemii, której epicentrum stanowiła stolica chińskiej prowincji Hubei.