Wtargnął z nożem na komisariat, dźgnął kobietę. Śledztwo prowadzi wydział antyterrorystyczny

W piątek doszło do ataku nożownika na pracownicę komiariatu policji w Rambouillet pod Paryżem. Kobieta zmarła w wyniku odniesionych obrażeń - podała agencja Reutera. Napastnik został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Dochodzenie w sprawie zabojstwa wszczął oddział antyterrorystyczny francuskiej policji.

Do ataku doszło w piątek około godziny 14 przed wejściem do komisariatu w miejscowości Rambouillet w departamencie Yvelines, 57 kilometrów na południowy zachód od Paryża.

Jak donosi BBC, 49-letnia pracownica administracyjna komisariatu wracała akurat z przerwy, gdy do budynku wszedł mężczyzna uzbrojony w nóż. Napastnik rzucił się na kobietę i dźgnął ją w szyję. Według relacji mediów, obecni na miejscu policjanci otworzyli ogień.

Napastnik został postrzelony i trafił do szpitala, gdzie niedługo później zmarł. Według BBC to 36-letni mężczyzna, który przyjechał do Francji z Tunezji.