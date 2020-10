"Wszystkie kraje członkowskie będą uczestniczyły w tym wysiłku"

Nieobecnego z powodu kwarantanny szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego reprezentował premier Czech Andrej Babisz - przeczytał w jego imieniu stanowisko przygotowane na Radę Europejską. W ostatecznym tekście liderzy wezwali Komisję Europejską do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji z państwami członkowskimi, żeby ocenić ich sytuacje i dostarczyć więcej informacji na temat wpływu nowego celu na kraje Unii Europejskiej.

Polscy dyplomaci tłumaczyli przed szczytem, że konsultacje powinny prowadzić do zapisania w grudniowych konkluzjach szczegółowych wytycznych dotyczących narzędzi i mechanizmów realizacji celów klimatycznych. Liderzy podkreślili we wnioskach, że aby sprostać celowi neutralności klimatycznej do 2050 roku Unia Europejska musi zwiększyć swoje ambicje w nadchodzącej dekadzie i zaktualizować swoje ramy polityki klimatyczno-energetycznej.