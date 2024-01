Mieszkańcom Strefy Gazy grozi głód, Blinken apeluje

Przemawiając na konferencji prasowej w Doha, Blinken powiedział, że "palestyńskim cywilom należy pozwolić na powrót do domu i nie można ich zmuszać do opuszczenia Gazy".

Odpowiedział tym samym na petycję Republiki Południowej Afryki skierowaną do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, w której oskarża się Izrael o przymusowe wysiedlenia Gazańczyków.

"Stałem dziesięć godzin, żeby zdobyć torbę chleba"

Nabil Naser uciekł z północnej Gazy do Rafah. Spędził cały dzień w kolejce po chleb. Powiedział Sky News, że do czasu ponownego otwarcia piekarni w tym tygodniu w mieście nie można było kupić chleba, a jedynym sposobem, aby go zdobyć, było jego upieczenie na otwartym ogniu.