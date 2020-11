Donald Trump: wieczorem prowadziłem w wielu kluczowych stanach, przewagi zaczęły magicznie znikać

Wygramy to. O ile wiem, już tak się stało - mówił w przemówieniu po wyborach w USA obecnie urzędujący prezydent Donald Trump. Później na Twitterze sceptycznie odniósł się do liczenia głosów, pisząc o "magicznym znikaniu" swojej przewagi w kluczowych stanach.

"Wczoraj wieczorem prowadziłem, często znacznie, w wielu kluczowych stanach, w prawie wszystkich przypadkach zarządzanych i kontrolowanych przez demokratów. Później, jeden po drugim, (te przewagi) zaczęły magicznie znikać, kiedy policzono niespodziewane partie głosów" - oznajmił Donald Trump na Twitterze kilka godzin po zakończeniu głosowania w wyborach prezydenckich w USA.

"To bardzo dziwne i 'ankieterzy'całkowicie i historycznie się pomylili!" - dodał.

Twitter oznaczył treść jego wpisu jako taką, która może "wzbudzać kontrowersje albo wprowadzać w błąd w kwestiach dotyczących udziału w wyborach lub innej procedurze obywatelskiej". Manager kampanii Trumpa Bill Stepien oświadczył, że oczekuje, iż po pozostające do podliczenia głosy przyniosą obecnemu szefowi państwa wygraną.- - Jeśli zliczyć wszystkie legalne karty do głosowania, to wygrywamy, prezydent wygrywa - ocenił.

"Tak szczerze, to wygraliśmy te wybory"

W noc wyborczą ubiegający się o reelekcję Trump stwierdził: "Tak szczerze, to wygraliśmy te wybory". Na początku swojej konferencji prasowej zauważył, że to chyba "najpóźniejsza konferencja prasowa", jaką kiedykolwiek miał. - Chciałbym podziękować narodowi amerykańskiemu za ich wielkie wsparcie. Miliony osób głosowało na nas, a bardzo smutna grupa ludzi próbuje odmówić tej grupie ludzi prawa głosu - mówił.

Trump dziękował też pierwszej damie Melanii Trump, wiceprezydentowi Mike'owi Pence'owi i innym wspierającym jego kampanię.

Przemówienie Donalda Trumpa w Białym Domu CHRIS KLEPONIS/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL/PAP/EPA

- Obywatele tego kraju odnotowali rekordową frekwencję, chyba nigdy czegoś takiego nie było. W tak wielkiej liczbie wsparli nasz niewiarygodny ruch - powiedział Trump. Potem mówił o stanach, w którym przewidywane jest jego zwycięstwo - m.in. Florydzie, Teksasie czy Ohio.

Prezydent deklarował też, że wygrał m.in. w Georgii, Karolinie Północnej i Pensylwanii. We wszystkich z tych stanów trwa jeszcze liczenia głosów, a media nie przyznały w nich żadnemu kandydatów wygranej.

"Oszustwo na Amerykanach"

- Byliśmy gotowi zwyciężyć w tych wyborach. Tak szczerze, to wygraliśmy te wybory. Teraz mamy na celu zapewnić uczciwość dla tego narodu. To bardzo ważka chwila - dodał prezydent.

Trump mówił też o "oszustwie na Amerykanach". W ten sposób odnosił się prawdopodobnie do zliczania głosów nadsyłanych drogą pocztową, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na stronę kandydata demokratów Joe Bidena. Zapowiedział też, że zwróci się do Sądu Najwyższego.

"To jest oszustwo wobec narodu amerykańskiego" Reuters

- Chcemy, aby prawo było wykorzystywane w sposób prawdziwy. Zatem skierujemy sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych - mówił Trump. Prezydent stwierdził, że "głosowanie powinno się zakończyć". Lokale wyborcze w USA są już jednak zamknięte. Komentatorzy interpretują te słowa jako wezwanie do wstrzymania liczenia głosów, ale podkreślają, że prezydent nie ma władzy, by to zarządzić. W Pensylwanii w wielu miejscach nie rozpoczęto jeszcze nawet liczenia głosów przysłanych pocztą.

- To bardzo smutna chwila. Dla mnie to jest bardzo smutna chwila. Wygramy to. O ile wiem, już wygraliśmy - podsumował swoje przemówienie Trump.

Ponownie podziękował za wsparcie wszystkim tym, którzy z nim współpracowali.

Całe przemówienie Donalda Trumpa po wyborach prezydenckich w USA Reuters

Autor:mart\mtom,rzw

Źródło: tvn24.pl, PAP