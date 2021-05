"Zdajemy sobie sprawę, że każdemu z nas byłoby dużo trudniej w pojedynkę". List 21 europejskich prezydentów

Opowiadamy się za wspólną wizją strategiczną dla Europy, Europy całej, wolnej, zjednoczonej i pokojowej - oświadczyło 21 prezydentów państw Unii Europejskiej, w tym prezydent Andrzej Duda, we wspólnym liście z okazji Dnia Europy. Podkreślili, że "projekt europejski to projekt pokoju i pojednania".

"Drugi rok z rzędu obchodzimy go w trudnych warunkach pandemii COVID-19. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, których dotknęły jej skutki" - oświadczyli prezydenci. Dodali, że tegoroczny Dzień Europy jest wyjątkowy również dlatego, że zbiega się z początkiem Konferencji w sprawie przyszłości Europy. "Wzywamy wszystkich obywateli Unii Europejskiej do skorzystania z tej unikalnej możliwości kształtowania naszej wspólnej przyszłości" - zaapelowało 21 przywódców europejskich.

Pandemia "pokazała siłę integracji europejskiej, a także jej słabości"

Jak zaznaczyli, "okoliczności, w których obywa się dyskusja w sprawie przyszłości Europy, różnią się znacząco od tych z ubiegłych lat". "Może się wydawać, iż w obecnej sytuacji nie ma czasu na pogłębioną dyskusję na temat przyszłości Europy. Wręcz przeciwnie, pandemia COVID-19 przypomniała nam, co w życiu jest naprawdę ważne: zdrowie, nasz stosunek do przyrody, relacje z bliźnimi, wzajemna solidarność oraz wspólna praca" - czytamy we wspólnym liście prezydentów.

"Projekt europejski to projekt pokoju i pojednania"

"Potrzebujemy Unii Europejskiej, z którą wszyscy możemy się identyfikować"

"Potrzebujemy Unii Europejskiej, z którą wszyscy możemy się identyfikować, pewni tego, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy dla dobra przyszłych pokoleń. Możemy to osiągnąć razem" - oświadczyli prezydenci.

Konferencja w sprawie Przyszłości Europy

Jak wskazali, Konferencja w sprawie Przyszłości Europy będzie okazją do otwartej dyskusji o Unii Europejskiej oraz do wysłuchania naszych obywateli, a w szczególności ludzi młodych. Zaznaczyli, że "tworzy ona przestrzeń dialogu, konwersacji i dyskusji na temat tego czego oczekujemy od Unii Europejskiej jutro i tego co możemy do niej wnieść dziś".