W ostatnią sobotę, w pobliżu bazy lotniczej RAF Coningsby we wschodniej Anglii rozbił się zabytkowy samolot wojskowy RAF. Był to myśliwiec Spitfire, należący do eskadry zabytkowych brytyjskich samolotów z czasów II wojny światowej. Tego samego dnia brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że w wypadku zginął pilot i że był on jedyną osobą na pokładzie. Trwa dochodzenie mające ustalić przyczyny wypadku. Do momentu wyjaśnienia katastrofy zdecydowano o uziemieniu zabytkowej floty.