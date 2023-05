Raport: na świecie jest 50 milionów ofiar niewolnictwa

50 milionów ludzi jest ofiarami współczesnego niewolnictwa. 28 milionów to ofiary niewolniczej pracy, 22 miliony - wymuszonych małżeństw. 12 milionów ofiar to dzieci - twierdzą autorzy Globalnego Indeksu Niewolnictwa. Fundacja Walk Free opublikowała w środę najnowszą edycję raportu - poinformowała agencja AP.

Zdaniem badaczy od czasu poprzedniej publikacji w 2018 roku liczba współczesnych niewolników wzrosła o kolejne 10 milionów, do czego przyczyniła się kumulacja złożonych kryzysów - wojen, degradacji środowiska naturalnego, pandemii COVID-19, osłabienia demokracji.

Zaburzyły one systemy edukacji i wpłynęły negatywnie na rynki pracy, co w rezultacie "doprowadziło do wzrostu biedy i skali wymuszonych migracji, które zwiększają ryzyko wszystkich przejawów współczesnego niewolnictwa" - twierdzą autorzy raportu.