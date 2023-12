"WSJ": Izrael rozpoczął pompowanie wody z Morza Śródziemnego do tuneli w Strefie Gazy

"WSJ" zwraca uwagę, również powołując się na rozmówców z administracji prezydenta Joe Bidena, że zdania w sprawie takiej metody niszczenia tuneli są podzielone. Część ekspertów uznaje to za dobre rozwiązanie. Inni zwracają uwagę na to, że zagrozi to rezerwom słodkiej wody w regionie.