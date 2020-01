Rosyjską inwazję nazywał "misją pokojową". Nie żyje były rzecznik Cerkwi

W 2014 r. Czaplin bronił wkroczenia rosyjskich wojsk na Ukrainę, nazywając je "misją pokojową i cywilizacyjną". Był krytyczny wobec Zachodu, wzywał do moralnego odrodzenia, bronił Stalina i przekonywał, że Rosja, by być wielką, potrzebuje rządów silnej ręki, zaś on sam "nie widzi nic złego w zabijaniu wrogów wewnętrznych". - Krym był dobrym kontratakiem, ale to zbyt mało, utracona została nasza dawna stolica, centrum Rusi - Kijów. Została utracona w efekcie ataku zachodnich wrogich sił – cytuje jego wypowiedź rosyjska redakcja BBC.