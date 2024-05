Wracali z treningu, usłyszeli płacz. Zajrzeli do kosza na śmieci 

Do zdarzenia doszło około godziny 23.00 w poniedziałek w mieście Zaprešić, ok. 20 kilometrów na północny zachód od Zagrzebia, stolicy Chorwacji . Dwaj młodzi mężczyźni wracali z treningu, gdy usłyszeli płacz dziecka. Jak się okazało, w małym ulicznym koszu na śmieci znajdował się noworodek. Natychmiast wezwali służby ratunkowe, które zajęły się dzieckiem. Noworodek został przewieziony do szpitala w Zagrzebiu. Lekarze orzekli, że nie odniósł żadnych obrażeń, był jednak w stanie hipotermii.

Dziecko w koszu. Urodziło się godzinę wcześniej

Tuż po przewiezieniu dziecka do szpitala specjaliści obawiali się, że może ono zachorować na sepsę, ponieważ, jak wyjaśnił lekarz Borna Pribanić, cytowany przez chorwackiego publicznego nadawcę HRT, "w koszu znajdowały się śmieci, niedopałki papierosów, różne plastikowe opakowania i kartki papieru", a noworodek był owinięty jedynie "w szmatkę". - Nie był to ani kocyk, ani prześcieradło, wyglądało to na szmatkę do polerowania pojazdu - ocenił lekarz.