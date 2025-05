Hegseth: wartościami nie da się strzelać, NATO musi zwiększać wydatki na obronność Źródło: Reuters

Admirał Giuseppe Cavo Dragone, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, stwierdził, iż panuje powszechna zgoda co do tego, że wydatki na obronność na poziomie 2 procent PKB to za mało. Dodał, że potrzebujemy zwiększenia wydatków, aby stawić czoła zagrożeniom.

Kluczowe fakty: W środę w Brukseli odbyło się spotkanie szefów sztabów generalnych 32 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Cavo Dragon stwierdził, że panuje zgoda co do tego, iż wydatki na obronność na poziomie 2 procent PKB to za mało.

Prezydent USA Donald Trump zażądał podniesienia celu do 5 procent PKB.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaproponował na początku maja członkom Sojuszu kompromis na poziomie 3,5 procent.

Szefowie sztabów generalnych 32 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zebrali się w Brukseli na posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO. Jak powiedział admirał Cavo Dragon, spotkanie dotyczyło nie tylko spraw wojskowych, ale też szerszego ekosystemu bezpieczeństwa.

- Jutrzejsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Antalyi posunie do przodu dyskusję na temat priorytetów NATO. To jasny znak, że Sojusz działa razem i jest jak zawsze zdeterminowany - podkreślił Włoch.

Wyjaśnił, że rozmowy wojskowych w Brukseli nie dotyczyły tego, jaki procent swojego PKB państwa Sojuszu powinny wydawać na obronność.

- Mogę powiedzieć, że na pewno 2 procent nie odpowiada temu, czego potrzebujemy. Mam na myśli potrzeby w zakresie personelu i sprzętu, aby stawić czoła zagrożeniom. To, o co prosimy, to zdolności, dzięki którym będziemy gotowi stawić czoła tym zagrożeniom - oświadczył.

Admirał Cavo Dragone nie chciał jednak podać liczby, która jego zdaniem powinna być docelowym minimalnym poziomem wydatków na obronność państw Sojuszu.

Negocjacje w sprawie podniesienia wydatków na obronność

Prezydent USA Donald Trump zażądał podniesienia celu do 5 procent PKB, co spotkało się z mieszanymi reakcjami wśród państw członkowskich. Dla części krajów tzw. wschodniej flanki NATO, w skład której wchodzą Polska i kraje bałtyckie, jest to cel do zaakceptowania, bo już teraz wydają one niewiele mniej na swoją obronę. Dla wielu państw zachodniej i południowej Europy, np. Hiszpanii, żądanie Trumpa jest z kolei trudne do przyjęcia.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zaproponował na początku maja członkom Sojuszu kompromis: zwiększenie celu wydatków na obronę do 3,5 proc. PKB i przeznaczenie kolejnych 1,5 proc. na inne obszary związane z bezpieczeństwem, takie jak infrastruktura czy cyberbezpieczeństwo.

Polskę na środowym spotkaniu Komitetu Wojskowego NATO reprezentował szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła, który na marginesie narady spotkał się m.in. ze swoimi odpowiednikami z USA, Niemiec i Kanady.

Komitet Wojskowy NATO to najwyższy organ militarny w strukturze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Odpowiada za doradzanie politycznym organom NATO - przede wszystkim Radzie Północnoatlantyckiej (NAC) - w kwestiach wojskowych oraz za kierowanie działaniami wojskowymi Sojuszu.

W jego skład wchodzą najważniejsi dowódcy wojskowi poszczególnych państw sojuszniczych. Od stycznia przewodniczącym Komitetu Wojskowego jest włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone.

