Przeciwko byłemu prezydentowi toczy się szereg spraw w związku z krótkotrwałym wprowadzeniem przez niego w 2024 roku stanu wojennego.

W piątek południowokoreański sąd skazał go na pięć lat więzienia za, między innymi, utrudnianie prób aresztowania go po nieudanej próbie wprowadzenia stanu wojennego w 2024 roku. Uznano go również winnym fałszowania dokumentów urzędowych i niedopełnienia wymogów prawnych wymaganych do wprowadzenia stanu wojennego.

Od tego wyroku przysługuje mu apelacja.

Jun Suk Jeol jest oskarżony także o zamach stanu, nadużycie władzy i pomoc wrogiemu państwu. Grozi mu za to nawet kara śmierci.

Prezydent wprowadza stan wojenny

Jun to pierwszy w historii Korei Południowej urzędujący prezydent, który został postawiony w stan oskarżenia. Został on aresztowany w styczniu 2025 roku, a odsunięty od władzy dopiero w kwietniu, gdy Trybunał Konstytucyjny utrzymał w mocy wniosek parlamentu o jego impeachment. Od 10 lipca ponownie przebywa w areszcie. Zarzuca się mu kierowanie zamachem stanu w spisku z ówczesnym ministrem obrony Kim Jong Hjunem. Według śledczych, Jun nielegalnie ogłosił stan wojenny 3 grudnia 2024 roku, twierdząc, że chce wyeliminować "siły antypaństwowe". Wydał wówczas rozkaz mobilizacji wojska i policji, by odciąć dostęp do budynku Zgromadzenia Narodowego i uniemożliwić deputowanym głosowanie nad anulowaniem prezydenckiego dekretu. Nakazał również aresztowanie przewodniczącego izby oraz liderów głównych partii.

Parlamentowi ostatecznie udało się zebrać i zagłosować za zniesieniem stanu wojennego pomimo zakazu działania partii politycznych spowodowanego stanem wojennym.

