World Central Kitchen założył restaurator José Andrés

Gdy we wrześniu ubiegłego roku Andrés gościł na kanapie znanego programu "The View", prowadząca Whoopi Goldberg zauważyła, że od tamtego czasu World Central Kitchen przez lata nakarmiła ponad 300 milionów osób. Wtedy opowiedział o początku organizacji. W 2010 roku, gdy doszło do trzęsienia ziemi, a następnie katastrofy humanitarnej w Haiti, był na jednej z pobliskich wysp. Jak mówił, wiele razy widział podobne tragedie i uznał, że tym razem musi coś zrobić. - Powiedziałem sobie, że nie będę stał z boku, przyglądał się w telewizji i zastanawiał, co zrobić. Postanowiłem pojechać tam i zobaczyć, jak kucharze, tacy jak ja, wolontariusze, mogą pomóc i razem nakarmić tych ludzi - mówił Andrés.