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Świat

Wołodymyr Zełenski zwolnił wysoką rangą urzędniczkę. W tle śledztwo i przeszukania

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Iryna Mudra
Afera korupcyjna "Midas". Były minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko usłyszał zarzuty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wiktor Dąbkowski/PAP
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał w środę wiceszefową swojego biura Irynę Mudrą. Decyzja zbiegła się z prowadzonym przez służby przeszukaniem w jej domu w związku ze śledztwem dotyczącym prania pieniędzy.

Dekret o odwołaniu Mudrej został opublikowany na oficjalnej stronie internetowej prezydenta. Mudra piastowała stanowisko zastępczyni szefa Biura Prezydenta od marca 2024 roku.

Ukrainska Prawda podała, powołując się na swoje źródła, że Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) w ramach operacji specjalnej prowadzą przeszukania w domu Mudrej i u deputowanego Wadyma Stolara.

Chodzi o pranie pieniędzy

"NABU i SAP wykryły grupę osób, która zorganizowała i zapewniała legalizację środków pochodzących z przestępstwa. Chodzi o 150 milionów hrywien [ponad 12 milionów złotych - red.] w gotówce, które, według śledztwa, za pośrednictwem rachunków fikcyjnych firm zostały wprowadzone do legalnego obrotu w celu wpłacenia kaucji za jednego z uczestników organizacji przestępczej w sprawie 'Midas'" - poinformowano na Telegramie.

W skład grupy wchodzili: osoba na stanowisku zastępcy szefa Biura Prezydenta Ukrainy, były deputowany, prezes zarządu oraz przewodniczący rady nadzorczej banku państwowego i inne osoby - podały służby. Według Ukrainskiej Prawdy chodzi o: Mudrą, byłego deputowanego Maksyma Mykytasia, deputowanego Wadyma Stolara, przewodniczącego rady nadzorczej Sense Banku Mykołę Hładyszenkę oraz prezesa zarządu Sense Banku Ołeha Stupaka.

W procederze wykorzystywano Sense Bank oraz konta przedsiębiorstw, które członkowie przestępczej grupy kontrolowali dzięki swoim stanowiskom. Na początku czerwca grupa przejęła kontrolę nad Sense Bankiem, angażując w swoje działania jego kierownictwo.

Śledczy zarejestrowali również rozmowę organizatorów przestępczego mechanizmu. W rozmowie mowa jest o wpłaceniu kaucji za jednego z uczestników sprawy "Midas".

Kaucja, o której mowa w opublikowanych nagraniach, może dotyczyć byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenki, ponieważ podczas rozmowy pada imię "Herman". Za Hermana Hałuszczenkę, który jest podejrzanym w sprawie "Midas", pod koniec czerwca wpłacono kaucję w wysokości 150 milionów hrywien.

Afera korupcyjna

W listopadzie 2025 roku NABU i SAP ujawniły rozległy system korupcyjny w ukraińskiej energetyce. Według ustaleń śledczych jego uczestnicy pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych, Enerhoatomu, łapówki w wysokości od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Nielegalne środki miały być legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa, przez który - jak ustalono - przeszło około 100 milionów dolarów.

Zatrzymano pięć osób, a siedmiu postawiono zarzuty. W śledztwie podejrzanym jest też Tymur Mindicz, biznesmen i współpracownik Zełenskiego. Mindicz, który ukrywa się za granicą, uważany jest za organizatora całego procederu.

W związku z aferą wokół Enerhoatomu prokuratorzy SAP informowali, że Mindicz nawiązał kontakty z Hałuszczenką, ówczesnym ministrem energetyki (do 17 lipca 2025 roku) i późniejszym ministrem sprawiedliwości. Za jego pośrednictwem Mindicz miał sprawować kontrolę nad przepływami finansowymi w sektorze gazowym i energetycznym Ukrainy. Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki Ihora Myroniuka.

Wśród podejrzanych w tej aferze znalazł się też były szef kancelarii Zełenskiego, Andrij Jermak, który przez lata uznawany był za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. W listopadzie ubiegłego roku Jermak podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie "Midas". NABU i SAP przeprowadziły wówczas rewizję w jego mieszkaniu.

Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWołodymyr ZełenskiKijówkorupcja
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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