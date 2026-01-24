Zełenski zabrał głos po negocjacjach. "Ukraina jest gotowa"

"Nasza delegacja przedstawiła raport; spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dobiegły końca" - napisał w sobotę po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Ukraińskiej delegacji przewodzili szef kancelarii prezydenta Zełenskiego Kyryło Budanow oraz Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony
"Udało się omówić wiele kwestii i ważne jest, że rozmowy były konstruktywne" - ocenił Zełenski. Jak napisał, "głównym tematem dyskusji były możliwe warunki zakończenia wojny".
Jak oświadczył prezydent Ukrainy, strony uzgodniły, że poinformują swoje stolice o każdym z aspektów negocjacji i uzgodnią z przywódcami dalsze kroki.
"Wojskowi ustalili listę kwestii do omówienia podczas ewentualnego kolejnego spotkania. Jeśli strony będą gotowe do podjęcia dalszych działań - a Ukraina jest gotowa - odbędą się kolejne spotkania, potencjalnie już w przyszłym tygodniu" - zaznaczył.
Prezydent Ukrainy odniósł się również do roli delegacji wysłanej przez prezydenta USA, której przewodzili Steve Witkoff i Jared Kusher. "Strona amerykańska poruszyła kwestię potencjalnych formatów w celu sformalizowania parametrów zakończenia wojny, a także warunków bezpieczeństwa niezbędnych do osiągnięcia tego celu".
Negocjacje w Abu Zabi
Trójstronne negocjacje, mające na celu zakończenie trwającej niemal cztery lata wojny w Ukrainie, rozpoczęły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w piątek. Były to pierwsze rozmowy, w których udział brali przedstawiciele rządów USA, Ukrainy oraz Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.
Rozmowy zakończyły się w sobotę po godzinie 14 polskiego czasu.
Autorka/Autor: mgk/lulu
Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
