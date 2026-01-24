Logo strona główna
Świat

Zełenski zabrał głos po negocjacjach. "Ukraina jest gotowa"

Wołodymyr Zełenski
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA
Źródło: Reuters
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakończyły się pierwsze takie rozmowy delegacji USA, Ukrainy i Rosji w sprawie zakończenia wojny. "Udało się omówić wiele kwestii" - oświadczył prezydent Ukrainy.

"Nasza delegacja przedstawiła raport; spotkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dobiegły końca" - napisał w sobotę po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Ukraińskiej delegacji przewodzili szef kancelarii prezydenta Zełenskiego Kyryło Budanow oraz Rustem Umerow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony

"Udało się omówić wiele kwestii i ważne jest, że rozmowy były konstruktywne" - ocenił Zełenski. Jak napisał, "głównym tematem dyskusji były możliwe warunki zakończenia wojny".

Dwa dni rozmów pokojowych. "Konstruktywna atmosfera", porozumienia brak
Jak oświadczył prezydent Ukrainy, strony uzgodniły, że poinformują swoje stolice o każdym z aspektów negocjacji i uzgodnią z przywódcami dalsze kroki.

"Wojskowi ustalili listę kwestii do omówienia podczas ewentualnego kolejnego spotkania. Jeśli strony będą gotowe do podjęcia dalszych działań - a Ukraina jest gotowa - odbędą się kolejne spotkania, potencjalnie już w przyszłym tygodniu" - zaznaczył.

Prezydent Ukrainy odniósł się również do roli delegacji wysłanej przez prezydenta USA, której przewodzili Steve Witkoff i Jared Kusher. "Strona amerykańska poruszyła kwestię potencjalnych formatów w celu sformalizowania parametrów zakończenia wojny, a także warunków bezpieczeństwa niezbędnych do osiągnięcia tego celu".

Zełenski podsumował spotkanie z Trumpem
Negocjacje w Abu Zabi

Trójstronne negocjacje, mające na celu zakończenie trwającej niemal cztery lata wojny w Ukrainie, rozpoczęły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w piątek. Były to pierwsze rozmowy, w których udział brali przedstawiciele rządów USA, Ukrainy oraz Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

Rozmowy zakończyły się w sobotę po godzinie 14 polskiego czasu.

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GEORGE CHRISTOPHOROU

