Świat "Tego odznaczenia nikt nie może odebrać". Zełenski wręczył order szefowej KE Adrian Wróbel |

Zełenski wręczył szefowej Komisji Europejskiej Order Europy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Valentyn Ogirenko / Reuters / Forum

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w środę rano o przybyciu do Kijowa. Zapowiedziała, że podczas wizyty ogłosi nowe inicjatywy mające na celu integrację przemysłów obronnych Ukrainy i Unii Europejskiej.

W trakcie uroczystości w stolicy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wręczył szefowej KE Order Europy - nowe, ustanowione przez Ukrainę odznaczenie, przyznawane osobom wspierającym obronę niepodległości kraju oraz jego akcesję do Unii Europejskiej.

Ukraiński przywódca w swoim wystąpieniu zwrócił się do von der Leyen. - Droga Urszulo, to odznaczenie, którego nikt nie może ci go cofnąć ani odebrać. Bo Ukraina dotrzymuje swojego słowa - powiedział.

Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: Valentyn Ogirenko / Reuters / Forum

Jak czytamy w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej prezydenta, Ursula von der Leyen została odznaczona za "wybitne osobiste zasługi we wspieraniu strategicznego kursu Ukrainy na rzecz uzyskania pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej, znaczący wkład w pomoc Ukrainie na rzecz wzmocnienia odporności w obronie jej niepodległości oraz bezpieczeństwa całej Europy oraz umacnianie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, pokoju i dobrego sąsiedztwa, a także przyjaznych i wszechstronnych stosunków między narodami".

Von der Leyen o porozumieniu UE-Ukraina

Von der Leyen ogłosiła w Kijowie porozumienie dronowe między Unią Europejską a Ukrainą. Jak podkreśliła, każda ze stron wniesie do umowy swoje mocne strony: Ukraina - pomysłowość i doświadczenie, a Unia Europejska - bezpieczne zakłady, które pomogą zwiększyć skalę produkcji.

- Ukraina pod wieloma względami przeszła drogę od nabywcy do dostawcy netto bezpieczeństwa dla Europy. A to pociąga za sobą nowy sposób współpracy. Dlatego z przyjemnością ogłaszam partnerstwo przemysłowo-obronne między UE a Ukrainą - ogłosiła. - Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową - dodała.

Von der Leyen składa wizytę w Kijowie po raz 11. od początku pełnowymiarowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.