Zełenski: to Putin zabił Prigożyna, to pokazuje jego stan psychiczny

- To Władimir Putin zabił Jewgienija Prigożyna, szefa najemniczej Grupy Wagnera - oznajmił w czasie piątkowej konferencji prasowej w Kijowie prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński wywiad wojskowy - jak stwierdził jego przedstawiciel Andrij Jusow - na "sto procent nie może potwierdzić śmierci szefa najemniczej formacji Grupa Wagnera".

- Putin zabił Prigożyna - przynajmniej taką informację wszyscy mamy. To pokazuje również jego stan psychiczny, że "wysiadł" i jest słaby - oświadczył w piątek w Kijowie Zełenski. Szef państwa nie sprecyzował, o jakie informacje chodzi. - W Ukrainie nie było żałoby, kiedy zabrakło Prigożyna. To dla nas jeden terrorysta mniej - dodał.

Zełenski dodał też, że morale Rosjan spadło, ponieważ na froncie wagnerowców wykorzystywano w charakterze "mięsa armatniego". - Rzucano ich do szturmu, nie mogli się cofnąć - przypomniał Zełenski, stwierdzając, że taki stan rzeczy jest dla Ukrainy "zdecydowanym plusem".

Opinia wywiadu wojskowego

Dopytywany o to, czy ukraiński wywiad ma wątpliwości co do śmierci Prigożyna, Jusow odpowiedział, że według niego w tej sprawie potrzeba jeszcze trochę czasu.