Zełenski: dziękuję Polsce za to, że moja wizyta była treściwa. Teraz tę treść trzeba odczuć na froncie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w czwartek wieczorem nagraniu podziękował Polsce za środową wizytę. - Bardzo ważne, by prace naszej delegacji w Warszawie i w stałej komunikacji z polskimi partnerami były odczuwane przez nasz front. Obrona naszych ludzi, wsparcie naszej wytrwałości, przede wszystkim żołnierzy, to kwestia numer jeden podczas wszystkich rozmów i spotkań - stwierdził.

W czwartek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie z codziennym raportem. - Dzisiaj cały dzień już jestem w Ukrainie , w Kijowie, tutaj, na Bankowej (w siedzibie prezydenta - red.) - przekazał. Jak dodał, był to "dzień wewnętrznych narad i przygotowań do wydarzeń zaplanowanych na najbliższe tygodnie".

Szef ukraińskiego państwa odniósł się do środowej wizyty w Polsce. - Bardzo ważne, by treść wizyty w Polsce, prace naszej delegacji w Warszawie i w stałej komunikacji z polskimi partnerami były odczuwane przez nasz front. Obrona naszych ludzi, wsparcie naszej wytrwałości, przede wszystkim żołnierzy, to kwestia numer jeden podczas wszystkich rozmów i spotkań. To właśnie obrona: broń dla Ukrainy, amunicja dla Ukrainy, nowe systemy obronne dla Ukrainy - kontynuował.