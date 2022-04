Zełenski: nasza odwaga stawia czoła tej inwazji, ale trzeba zrobić jeszcze więcej

Ukraiński przywódca przypomniał, że ponad 10 milionów ludzi w Ukrainie zostało pozbawionych możliwości mieszkania we własnych domach, a ponad cztery miliony Ukraińców musiało wyjechać z kraju. - Musimy zrobić wszystko, by zagwarantować ich powrót do domów - podkreślił ukraiński przywódca. - Musimy zatrzymać wojnę, musimy zatrzymać Rosję, musimy zapewnić, że pokój zostanie przywrócony - podkreślił.