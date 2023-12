"Za zamkniętymi drzwiami". Zełenski spotkał się z senatorami na Kapitolu

Wołodymyr Zełenski w czasie wizyty do USA spotkał się na Kapitolu z senatorami. Spotkanie przebiegało za zamkniętymi drzwiami. Celem ukraińskiego przywódcy było przekonanie republikanów do przełamania impasu w sprawie pakietu na dalszą pomoc dla Kijowa.

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego za zamkniętymi drzwiami, z niemal wszystkimi senatorami, było pierwszym punktem jego wizyty w Waszyngtonie we wtorek. Jest to próba przełamania impasu w sprawie 60-miliardowego pakietu środków koniecznych do dalszego wsparcia Ukrainy. Rozmowy utknęły w martwym punkcie w związku ze sporem w Kongresie USA o zaostrzenie polityki imigracyjnej, czego domagają się republikanie.