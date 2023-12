Kluczowe punkty wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie

Prezydent USA Joe Biden we wtorek podejmie w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - Omówią pilne potrzeby Ukrainy i ogromne znaczenie dalszego wsparcia Stanów Zjednoczonych w tym krytycznym momencie – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Ukraiński przywódca będzie gościł także na Kapitolu, m.in. wystąpi w Senacie Stanów Zjednoczonych.

Ukraiński prezydent przybył do amerykańskiej stolicy w poniedziałek, by przekonywać do kontynuowania amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. To już trzecia wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ostatni raz ukraiński przywódca odwiedził Waszyngton we wrześniu.

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie na wojskowej uczelni National Defense University w Waszyngtonie president.gov.ua

W poniedziałek Zełenski wygłosił przemówienie na wojskowej uczelni National Defense University w Waszyngtonie. - Ukraina się nie poddała i się nie podda. Wiemy, co robić. Możecie liczyć na Ukrainę i mam nadzieję, że w równym stopniu my możemy liczyć na was - mówił. Wielokrotnie odnosił się do trwających w Kongresie debat na temat pakietu środków na pomoc dla jego kraju. Zaznaczył, że wstrzymanie pomocy dla Ukrainy byłoby spełnieniem marzeń Władimira Putina i że cieszy się on z kolejnych opóźnień w tej sprawie.

Wołodymyr Zełenski i sekretarz obrony USA Lloyd Austin president.gov.ua

Tego samego dnia prezydent Ukrainy spotkał się w Waszyngtonie z prezesem Banku Światowego Ajayem Bangą oraz dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. Uczestniczył także w spotkaniu z kadrą kierowniczą amerykańskich firm obronnych. Podziękował wszystkim pracownikom firm produkujących broń, która ratuje Ukraińców i pomaga ukraińskiej armii w obronie kraju. - Wiele zrobiliście dla Ukrainy. Bez takich ludzi jak wy nie bylibyśmy w stanie przeciwstawić się i bronić naszej ziemi – powiedział Zełenski.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w USA president.gov.ua

Plan wizyty w Waszyngtonie

We wtorek o godzinie 9 czasu lokalnego (15 czasu polskiego) Zełenski przyjęty zostanie przez liderów demokratów i republikanów w Senacie - Chucka Schumera i Mitcha McConnella, po czym wygłosi przemówienie w wyższej izbie amerykańskiego Kongresu.

Następnie Zełenski ma spotkać się ze spikerem Izby Reprezentantów, republikaninem Mikiem Johnsonem. Po wizycie w Kongresie Zełenski uda się do Białego Domu, gdzie będzie rozmawiał z Bidenem. - Obydwaj przywódcy omówią pilne potrzeby Ukrainy i ogromne znaczenie dalszego wsparcia Stanów Zjednoczonych w tym krytycznym momencie – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w USA president.gov.ua

Amerykańskie wsparcie dla Kijowa pod znakiem zapytania

Do wizyty ukraińskiego prezydenta w Waszyngtonie dochodzi w momencie, kiedy w Kongresie ważą się losy dalszego wsparcia USA dla Ukrainy. W ciągu ostatniego miesiąca Waszyngton odwiedziło kilka delegacji z Ukrainy, by lobbować za przyjęciem przez parlament pakietu zawierającego ponad 61 miliardów dolarów na wydatki związane z pomocą dla Ukrainy.

Pakiet ten został w ubiegłym tygodniu zablokowany przez republikanów w Senacie, którzy uzależniają poparcie dla niego od dodatkowego zaostrzenia polityki imigracyjnej. Rozmowy na ten temat trwają, lecz ich wynik jest niepewny, nawet mimo faktu, że w obydwu izbach większość członków opowiada się za dalszą pomocą Kijowowi.

Zełenski w punkcie dowodzenia obroną Kupiańska PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

"Idealny czas" na wizytę prezydenta Ukrainy

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zapowiedział w poniedziałek, że jeszcze przed końcem roku USA ogłoszą kolejną transzę uzbrojenia dla Ukrainy. Dodał, że wizyta ukraińskiego prezydenta odbywa się w dobrym momencie, by odblokować impas w sprawie pakietu środków na dalszą pomoc Ukrainie.

- To jest idealny czas (...) ze względu na to, co się dzieje w Ukrainie, zwiększoną aktywność rosyjskich sił zbrojnych w obliczu nadchodzącej zimy, ale też ze względu na to, co dzieje się na Kapitolu - powiedział Kirby podczas briefingu na pokładzie samolotu Air Force One, odnosząc się do wtorkowych spotkań Zełenskiego w Białym Domu i na Kapitolu.

Podkreślił, że rozmowy prezydentów Bidena i Zełenskiego będą dotyczyć właśnie tych tematów. Pytany, czy prezydent Biden będzie mógł obiecać swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi kontynuację pomocy, Kirby nie odpowiedział wprost, lecz dodał, że Biden z pewnością będzie stale mocno opowiadał się za tym. Zapowiedział też, że spodziewa się ogłoszenia kolejnego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy jeszcze w tym roku. Ostatni ogłoszony został w ubiegłym tygodniu.

Wicerzecznik Białego Domu Andrew Bates dodał, że prezydent Zełenski jest najlepszym orędownikiem sprawy ukraińskiej i liczy, że przełamie impas, w którym znalazł się Kongres w sprawie dodatkowych pieniędzy koniecznych do finansowania dalszego wsparcia Ukrainy.

Autor:momo/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl