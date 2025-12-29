Zełenski: chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi za świetne spotkanie Źródło: TVN24/Reuters

Zełenski podsumował w ten sposób rozmowy z Trumpem we wpisie na platformach X i Telegram.

"Odbyliśmy merytoryczną dyskusję na wszystkie tematy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za postępy osiągnięte przez zespoły amerykański i ukraiński w ostatnich tygodniach (...) Omówiliśmy wszystkie aspekty ram pokojowych i osiągnęliśmy znaczące rezultaty" - napisał.

I thank @POTUS Donald Trump for a great meeting. We had a substantive discussion on all issues, and we much appreciate the progress achieved by American and Ukrainian teams in recent weeks. Special thanks to Steve Witkoff and Jared Kushner for their engagement and full… pic.twitter.com/cDAC2LFl6K — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025 Rozwiń Źródło: X

Zełenski: w styczniu Trump przyjmie u siebie przywódców z Europy i Ukrainy

Ukraiński prezydent nie przedstawił szczegółów uzgodnień ani we wpisie, ani podczas wcześniejszej konferencji prasowej z Trumpem.

Zaznaczył jednak, że omówiona została kwestia sekwencji dalszych kroków i obaj zgodzili się, że "gwarancje bezpieczeństwa są kluczowe na drodze do osiągnięcia trwałego pokoju". Zapowiedział również kontynuacje rozmów zespołów obu państw w przyszłym tygodniu, by sfinalizować wszystkie omówione kwestie. Potwierdził też, że w styczniu ponownie uda się do Waszyngtonu wraz z europejskimi przywódcami. "Ukraina jest gotowa na pokój" - zapewnił.

I thank President Trump @POTUS and his team for the negotiations. I thank the United States for its support. Together, we must – and can – implement our vision for the sequencing of steps toward peace. pic.twitter.com/YklMUd62BA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2025 Rozwiń Źródło: X

