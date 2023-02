Wołodymyr Zełenski: państwa bałtyckie i Polska wspierają nas we wszystkim, o cokolwiek byśmy poprosili

Państwa bałtyckie i Polska wspierają nas we wszystkim, o cokolwiek byśmy poprosili - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podkreślił podczas konferencji prasowej w dniu rocznicy pełnoskalowej inwazji Rosji, że chciałby, aby najeźdźca został zwyciężony jeszcze w tym roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w piątek w Kijowie z dziennikarzami. Podczas konferencji prasowej ocenił, że nikt nie spodziewał się, że sąsiad, Rosja, będzie chciał całkowicie zniszczyć Ukrainę. Wyraził przekonanie, że Ukraina zwycięży. - Bardzo chcę, by doszło do wygranej w tym roku - dodał. Oświadczył, że zwycięstwo nastąpi, kiedy Ukraińcy i wszyscy partnerzy "odrobią swoją pracę domową". - Mamy wszystko: motywację, pewność, przyjaciół - podkreślił.

Odniósł się do tematu pociągnięcia do odpowiedzialności Rosjan za agresję i podkreślił, że Ukraina ściśle współpracuje w tej dziedzinie z Holandią, Wielką Brytanią, USA, krajami bałtyckimi. - Szczerze mówiąc, to trzy państwa bałtyckie i Polska wspierają nas we wszystkim, o cokolwiek byśmy poprosili - dodał ukraiński przywódca.

Zełenski o propozycji Chin: bardzo chcę wierzyć, że Chiny nie będą dostarczać uzbrojenia Rosji

Zełenski poinformował, że chce włączyć do ukraińskiej "formuły pokojowej" kraje Ameryki Południowej, Afryki, Chiny i Indie. Skomentował też tak zwany "plan pokojowy" Chin. Z widoczną rezerwą ukraiński przywódca oznajmił, że jego kraj jest otwarty na rozważenie pewnych elementów tej propozycji.

Zaznaczył jednak, że "podmiotem, inicjatorem jakichkolwiek inicjatyw pokojowych, może być wyłącznie to państwo, na terytorium którego odbywa się wojna". - My swoją propozycję wysunęliśmy. Jesteśmy aktywni, zaproponowaliśmy formułę dla pokoju. Wydaje mi się, że to jest opinia Chin, ważny sygnał, że Chiny szykują się wzięcia udziału w tym temacie - powiedział. - Pragnę wierzyć, że Chiny będą stać po stronie sprawiedliwego świata, to znaczy po naszej stronie (...). Bardzo chcę wierzyć, że Chiny nie będą dostarczać uzbrojenia Rosji. Dla mnie to jest kluczowe - podkreślił ukraiński przywódca.

Najstraszniejszy dzień wojny i ofiary wśród dziennikarzy

Prezydent Ukrainy został spytany między innymi o najstraszniejszy dzień trwającej wojny. - Na pewno Bucza. To, co zobaczyłem. Moment, kiedy ją wyzwoliliśmy - odpowiedział.

Wołodymyr Zełenski uczcił minutą ciszy pamięć dziennikarzy, którzy zginęli w czasie inwazji rosyjskiej. Podkreślił, jak ważną rolę pełnią media. - Chylę czoła przed wami za to, że mówicie o Ukrainie. Za to, że cały świat wie o Ukrainie, nie zapomina i pomaga - zwrócił się do dziennikarzy.

