"Washington Post" o tym, "jak Polska stała się nowym 'środkiem ciężkości' w Europie"

"W rzeczy samej, wojna na Ukrainie doprowadziła do pewnego rodzaju geopolitycznego przesunięcia w Europie, przemieszczając ‘środek ciężkości NATO’ (...) poza tradycyjne filary we Francji i Niemczech, na wschód, do krajów takich jak Polska, jej bałtyccy sąsiedzi i inne kraje kiedyś leżące za Żelazną Kurtyną" - argumentuje Tharoor, powołując się na opinię ekspertki think tanku CEPA Chels Michty.