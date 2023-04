Wołodymyr Zełenski w Polsce. Oficjalne powitanie w Pałacu Prezydenckim 

Akcesja Finlandii do NATO to koszmar Władimira Putina, pokazujący, jak fatalnym jest strategiem - powiedział PAP admirał James Stavridis, były naczelny dowódca sił NATO w Europie. Jak dodał, Finlandia wnosi do Sojuszu poważne atuty w każdej domenie.

W czasach zimnej wojny Finlandia była symbolem neutralności i rosyjskich wpływów. Jak twierdzi Stavridis, wstępując do NATO jako jego 31. członek, teraz kraj ten stanie się z kolei symbolem rosyjskiej porażki.

- Jako były naczelny dowódca sojuszniczy NATO jestem zachwycony, witając Finlandię jako najnowszego członka Sojuszu. Oczywiście, to pokazuje też, jak fatalnym strategiem jest Putin. To dla niego koszmar, by tak silne i zdolne państwo stało się pełnoprawnym członkiem organizacji - stwierdził emerytowany wojskowy.