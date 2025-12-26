Zełenski ma spotkać się z Trumpem. Doniesienia o możliwej dacie i miejscu

Zełenski: mam kilka nowych koncepcji, jeśli chodzi o format rozmów Źródło: TVN24, Reuters

Wołodymyr Zełenski przekazał w piątek rano, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rusem Umierow, stojący na czele delegacji, która odwiedzała USA i unijne kraje w celu rozmów pokojowych, "zdał mu relację ze swoich ostatnich kontaktów ze stroną amerykańską".

"Nie tracimy ani jednego dnia. Umówiliśmy się na spotkanie na najwyższym szczeblu – z prezydentem Trumpem w najbliższej przyszłości. Wiele może się rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem" - napisał na X ukraiński prezydent.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025 Rozwiń

Dziennikarz portalu Axios, Barak Ravid, przekazał w mediach społecznościowych - powołując się na ukraińskiego urzędnika - że prezydenci USA i Ukrainy mają spotkać się w niedzielę w Mar-a-Lago, rezydencji Trumpa na Florydzie.

Nowa wersja porozumienia pokojowego

Rozmowy pokojowe trwają od miesięcy w różnych konfiguracjach. W czwartek Zełenski napisał na X, że prace nad ustaleniami we wrażliwych kwestiach wciąż trwają, "niektóre dokumenty są prawie gotowe, a inne są w pełni przygotowane". "Razem z amerykańskim zespołem wiemy, jak to wszystko zorganizować. Nadchodzące tygodnie również mogą być intensywne" - dodał.

It is important if we succeed in organizing what we discussed today with President Trump’s envoys. Some documents, as I see it, are nearly ready, and some documents are fully prepared. Of course, there is still work to be done on sensitive issues. But together with the American… pic.twitter.com/kCmrNOaQBQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2025 Rozwiń

Dziennikarz portalu Axios Barak Ravid ujawnił, powołując się na źródła, że Zełenski spotka się z Trumpem w najbliższą niedzielę.

BREAKING: President Trump will meet Ukrainian president Zelensky on Sunday in Mar-a-Lago, per Ukrainian official — Barak Ravid (@BarakRavid) December 26, 2025 Rozwiń

Datę 28 grudnia podał także portal angielskojęzycznej gazety, wydawanej w Kijowie, "Kyiv Post".

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji z Białym Domem. Przewiduje on m.in. ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.

Agencja AFP odnotowała, że jak dotąd żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.

Rosyjska okupacja Ukrainy (19.10.2025) Źródło: Michał Czernek/PAP

