Zełenski w Monachium: nigdy nie uznamy tych terytoriów jako rosyjskich

W Monachium Wołodymyr Zełenski rozmawiał z dziennikarzami. - Jest integralność terytorialna. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego nigdy nie uznamy tych terytoriów (okupowanych teraz przez Rosję - red.) jako rosyjskich. Po prostu to są terytoria ukraińskie - powiedział Wołodymyr Zełenski. Dodał, że "to jest nasza suwerenność". - O tym może decydować tylko naród Ukrainy, nikt inny - zaznaczył.

Pete Hegseth, sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, powiedział w środę podczas spotkania Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, że USA nie uznają za realistyczne powrotu Ukrainy do granic sprzed 2014 roku . Hegseth zaznaczył także, że USA nie zamierzają wysłać swoich wojsk do Ukrainy w ramach ewentualnej misji pokojowej.

Zełenski mówił także o swoich planach wizyt międzynarodowych. - Przede wszystkim nie chcę się spotkać z Rosjanami tylko dla spotkania. Patrzymy na kolejność spotkań. Porządek to są kolejno Stany Zjednoczone, Europa, potem Rosja - zaznaczył swoje priorytety. - Nie jesteśmy przeciwni spotkaniu, ale trzymamy się w pierwszej kolejności tego - podkreślił.

Zełenski: Putin szykuje się na wojnę przeciwko krajom NATO

Zełenski został zapytany o to, czy nie obawia się, że Rosja po zawarciu pokoju znowu zaatakuje Ukrainę. Odpowiedział, że na podstawie tego, "co dostał od wywiadu" myśli, że Władimir Putin "szykuje się na wojnę przeciwko krajom NATO". - Nie mam stuprocentowej pewności. Niech da Bóg, powstrzymamy tego szaleńca i nie dojdzie do wojny, żadnej wojny na świecie ani w Europie - dodał.