Prezydent Zełenski: chcemy zobaczyć Putina w Hadze

W czwartkowym przemówieniu w Hadze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dziękował za uwagę i szacunek dla Ukrainy . - To uwaga i szacunek ludzi, którzy cenią sobie wolność i nie tolerują tyranii, podobnie jak my w Ukrainie - powiedział.

- My się nie boimy, to agresor musi zacząć się bać pełnej siły sprawiedliwości, tylko on powinien odczuwać lęk - podkreślił ukraiński przywódca.