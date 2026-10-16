Świat Wołodymyr Zełenski o tym, czego potrzebuje Ukraina, żeby przetrwać zimę. "Europa dysponuje takimi zasobami" Oprac. Justyna Sochacka |

Zełenski: Europa ma wystarczającą liczbę pocisków przechwytujących, by Ukraina przetrwała zimę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET OH

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Zełenski przekazał na konferencji prasowej podczas unijnego szczytu, że "mowa o pociskach przechwytujących PAC-2 i PAC-3". - Nikt w Unii Europejskiej nie otrzymał ode mnie niczego poza tym absolutnym minimum, którego potrzebujemy - zaznaczył ukraiński prezydent, mówiąc o przekazanej liście potrzeb.

- Wszyscy przywódcy dysponują tym pakietem. Czy Europejczycy nas wesprą? Tak. W jakiej skali? W tym momencie nie wiem dokładnie, ale mam pewne informacje dotyczące poszczególnych krajów - zaznaczył.

- Czy w Europie znajduje się wystarczająca liczba pocisków przechwytujących typu PAC-2 i PAC-3, aby Ukraina mogła przetrwać tę zimę? Tak, biorąc pod uwagę liczby, o których już wspominałem - te [pociski], które chcieliśmy pozyskać na okres zimowy. Europa dysponuje takimi zasobami - mówił prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski w Brukseli Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET OH

Zełenski zwrócił też uwagę, że Ukraina zawarła bardzo korzystne porozumienia ze stroną niemiecką. - Oni otrzymali licencje na produkcję odpowiednich pocisków i pokładamy w tym duże nadzieje - oznajmił.

Zełenski: ukraiński zespół negocjacyjny pozostaje w kontakcie z amerykańską administracją

Zełenski odniósł się do porozumienia między USA a Rosją dotyczącego dostaw rosyjskiego oleju napędowego i złagodzenia amerykańskich sankcji. Przyznał, że Kijów nie został wcześniej poinformowany o tych ustaleniach. - To było dla nas zaskoczeniem - podkreślił.

Zełenski mówił też, że Ukraina poparła propozycję Trumpa dotyczącą wzajemnego wstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną. Jako że Rosja nie zgodziła się na takie rozwiązanie, Kijów zwrócił się do Waszyngtonu o dodatkowe pociski do obrony przeciwlotniczej, ale nie otrzymał wsparcia.

Pytany o możliwość poprawy stosunków z Trumpem, Zełenski zapewnił, że ukraiński zespół negocjacyjny pozostaje w stałym kontakcie z amerykańską administracją. - Bronię wyłącznie interesów Ukrainy i jej obywateli. Zostaliśmy zaatakowani. (...) Mamy prawo się bronić - powiedział.

Zełenski ostrzegł też przed stopniowym łagodzeniem sankcji wobec Moskwy. Jego zdaniem ustępstwa dotyczące rosyjskiego oleju napędowego mogą doprowadzić do kolejnych porozumień, obejmujących gaz, sektor bankowy czy przemysł chemiczny.