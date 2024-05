Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Belgii Alexander De Croo podpisali we wtorek w Brukseli porozumienie, na mocy którego Kijów otrzyma 30 myśliwców F-16. Zełenski zaapelował do prezydenta USA Joa Bidena o udział w szczycie pokojowym w Szwajcarii. Jak stwierdził, jego nieobecność na tym wydarzeniu oznaczałaby "owacje na stojąco" dla Władimira Putina.

Składający wizytę w Belgii Wołodymyr Zełenski i belgijski premier Alexander De Croo podpisali w Brukseli dwustronne porozumienie o bezpieczeństwie, które zakłada m.in. przekazanie Ukrainie 30 myśliwców F-16. Według ustaleń mediów w Kijowie, cytujących źródła belgijskie, pierwszy F-16 zostanie przekazany Ukrainie "do końca tego roku", pozostałe - do 2028 roku.

Apel o udział w szczycie

Na wtorkowej konferencji prasowej ukraiński prezydent ponowił swój apel do światowych liderów o udział w szczycie pokojowym, który odbędzie się w Szwajcarii 15 i 16 czerwca.

- Z całym szacunkiem dla wszystkich w USA, bo przecież bardzo nas wspierają: organizowany jest szczyt dla całego świata i on potrzebuje obecności prezydenta Bidena - podkreślił ukraiński przywódca. Jak przekonywał, udział Joe Bidena uwiarygodni szczyt w oczach innych liderów ceniących stanowisko USA, za to "jego nieobecność to będą owacje na stojąco dla Putina".