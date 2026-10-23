Wołodymyr Zełenski: uzgodniono spotkanie delegacji na szczeblu technicznym
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, powiedział w piątek, że rozmawiał z wysłannikami Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem po ich spotkaniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
- Plan zakłada spotkanie w pierwszej połowie listopada, oczywiście jak najszybciej - powiedział Zełenski amerykańskiemu think tankowi Hudson Institute za pośrednictwem łącza wideo. Miałoby do niego dojść w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Kijów liczy na spotkanie w gronie przywódców
Zełenski stwierdził, że każde porozumienie pokojowe będzie wymagało silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i finansowania przez 10 lat armii ukraińskiej. Dodał, że wiele będzie zależało od Rosji, zauważając, że podobne spotkanie planowane na październik nie doszło do skutku.
Prezydent podkreślił wagę dalszych wysiłków dyplomatycznych na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni i zakończenia wojny. Dodał, że Europa również powinna być zaangażowana w rozmowy, i że kluczowe jest to, aby po rozmowach technicznych odbyło się spotkanie przywódców.
Według Zełenskiego, ukraińskie wojsko wciąż zmaga się z problemami ze Starlinkiem, pomimo zapewnień USA o zniesieniu ograniczeń prędkości. Ukraina oczekuje również na wcześniej uzgodnioną dostawę pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.