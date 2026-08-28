Świat Wołodymyr Zełenski: USA przekazały nam informacje o spotkaniach w Moskwie Oprac. Mikołaj Stępień |

Okolice Kremla po przylocie do Moskwy szefa CIA Johna Ratcliffe'a Źródło wideo: ВЧК-ОГПУ Źródło zdj. gł.: TERESA SUAREZ/PAP/EPA

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Szef CIA John Ratcliffe przybył we wtorek do Moskwy. Dotychczas nie podano oficjalnego powodu tej wizyty ani informacji o jej przebiegu, co było przedmiotem medialnych spekulacji.

Szef CIA w Moskwie. Zełenski: rozmawialiśmy ze stroną amerykańską

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wpisie na Telegramie, że Ukraińcy otrzymali od strony amerykańskiej informacje dotyczące - jak wskazał - kilku spotkań w Moskwie, które odbyły się w ostatnich dniach.

"Rozmawialiśmy o tym wczoraj, rozmawialiśmy też teraz ze stroną amerykańską. Dziękuję za informacje oraz za odpowiedni ton rozmów z Rosją" - napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował Amerykanom za ich działania oraz za promowanie "całkowicie realistycznej wizji tego, co należy robić". - Rosja musi zakończyć swoją wojnę. Należy stworzyć wszelkie warunki, aby tak się stało - zaznaczył.