Wołodymyr Zełenski: USA przekazały nam informacje o spotkaniach w Moskwie
Szef CIA John Ratcliffe przybył we wtorek do Moskwy. Dotychczas nie podano oficjalnego powodu tej wizyty ani informacji o jej przebiegu, co było przedmiotem medialnych spekulacji.
Szef CIA w Moskwie. Zełenski: rozmawialiśmy ze stroną amerykańską
W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wpisie na Telegramie, że Ukraińcy otrzymali od strony amerykańskiej informacje dotyczące - jak wskazał - kilku spotkań w Moskwie, które odbyły się w ostatnich dniach.
"Rozmawialiśmy o tym wczoraj, rozmawialiśmy też teraz ze stroną amerykańską. Dziękuję za informacje oraz za odpowiedni ton rozmów z Rosją" - napisał Zełenski.
Prezydent Ukrainy podziękował Amerykanom za ich działania oraz za promowanie "całkowicie realistycznej wizji tego, co należy robić". - Rosja musi zakończyć swoją wojnę. Należy stworzyć wszelkie warunki, aby tak się stało - zaznaczył.