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Świat

Wołodymyr Zełenski: USA przekazały nam informacje o spotkaniach w Moskwie

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Okolice Kremla po przylocie do Moskwy szefa CIA Johna Ratcliffe'a
Źródło wideo: ВЧК-ОГПУ
Źródło zdj. gł.: TERESA SUAREZ/PAP/EPA
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Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie informacje dotyczące kilku spotkań w Moskwie, jakie odbyły się w ostatnich dniach - przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W ostatnich dniach stolicę Rosji odwiedził szef CIA.

Szef CIA John Ratcliffe przybył we wtorek do Moskwy. Dotychczas nie podano oficjalnego powodu tej wizyty ani informacji o jej przebiegu, co było przedmiotem medialnych spekulacji.

Szef CIA w Moskwie. Zełenski: rozmawialiśmy ze stroną amerykańską

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał we wpisie na Telegramie, że Ukraińcy otrzymali od strony amerykańskiej informacje dotyczące - jak wskazał - kilku spotkań w Moskwie, które odbyły się w ostatnich dniach.

"Rozmawialiśmy o tym wczoraj, rozmawialiśmy też teraz ze stroną amerykańską. Dziękuję za informacje oraz za odpowiedni ton rozmów z Rosją" - napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy podziękował Amerykanom za ich działania oraz za promowanie "całkowicie realistycznej wizji tego, co należy robić". - Rosja musi zakończyć swoją wojnę. Należy stworzyć wszelkie warunki, aby tak się stało - zaznaczył.

Źródło: Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
Wołodymyr Zełenski
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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