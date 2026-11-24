Świat Ukraina liczy na Europę. W przyszłym roku potrzebuje 115 mld euro Oprac. Filip Czerwiński |

Zełenski: Europa musi mieć swoje miejsce przy stole negocjacyjnym, jeżeli mowa o jej przyszłości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

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We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiał na Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych, który odbywał się w obwodzie zakarpackim na południowym zachodzie Ukrainy.

- Obecnie intensywnie pracujemy z naszymi kolegami i partnerami w Europie, aby zapewnić Ukrainie niezbędne środki finansowe. W przyszłym roku Ukraina będzie potrzebować co najmniej 115 miliardów euro [około 513 miliardów złotych - red.], by przetrwać - powiedział.

Zełenski przypomniał, że Ukraina otrzymała już 45 miliardów euro (około 201 miliardów złotych) dzięki ubiegłorocznej decyzji Unii Europejskiej o przekazywaniu Kijowowi takiej kwoty rocznie przez dwa lata.

- Oznacza to, że w przyszłym roku Ukraina otrzyma 90 miliardów euro. Komisja Europejska przedstawiła już sposób zapewnienia tych środków, a my pracujemy teraz nad tym, by Unia Europejska go poparła. Trzeba jeszcze znaleźć 25 miliardów euro. Jestem przekonany, że zrealizujemy to zadanie - zapewnił.

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Wszystkie dochody własne Ukrainy idą na obronę

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że władze jego kraju wciąż zajmują się poszukiwaniem finansowania. - To trudne i bardzo ważne zadanie, ale już piąty rok pełnowymiarowej wojny zapewniamy Ukrainie i Ukraińcom podstawy finansowe. To co najmniej 100 miliardów euro [około 446 miliardów złotych - red.] rocznie - wskazał Zełenski.

Jak podaje portal Ukrainska Pravda, w pierwszym półroczu 2026 roku 37 procent wydatków budżetowych Ukrainy sfinansowano dzięki wsparciu z zagranicy. Środki te przeznaczono na wydatki niewojskowe. Pozostałe 63 procent budżetu, finansowane ze źródeł własnych, pochłonęły koszty obrony. Wszystkie wydatki w tym okresie wyniosły 2,2 biliona hrywien (około 200 miliardów złotych).

Peter Magyar i Wołodymyr Zełenski na Zakarpaciu Źródło zdjęcia: Janos Nemes/PAP/EPA

Podczas pobytu na Zakarpaciu Wołodymyr Zełenski spotkał się też z premierem Węgier Peterem Magyarem. To pierwsza wizyta szefa węgierskiego rządu w Ukrainie od 2015 roku.