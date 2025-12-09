"Jesteśmy gotowi". Zełenski o elementach planu pokojowego

Zełenski: Ukraina może stanąć przed bardzo trudnym wyborem. Albo utrata godności, albo ryzyko utraty kluczowego partnera Źródło: TVN24 / facebook.com/zelenskyy.official

Ukraiński przywódca napisał we wtorek na X: "Przedyskutowaliśmy z naszym zespołem negocjacyjnym rezultat wczorajszej pracy w Londynie, która była prowadzona na poziomie doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego naszych europejskich partnerów". Jak dodał, "wczoraj uzgodniono to na szczeblu przywódców".

"Pracujemy bardzo aktywnie nad wszystkimi elementami potencjalnych kroków ku zakończeniu wojny. Ukraińskie i europejskie elementy są teraz bardzo rozwinięte i jesteśmy gotowi przedstawić je naszym partnerom w USA" - oświadczył Wołodymyr Zełenski.

Zełenski: od tego wszystko zależy

Zapewnił też, że "jesteśmy oddani realnemu pokojowi i utrzymywaniu stałego kontaktu z USA".

"Jak słusznie zauważyli nasi partnerzy w zespołach negocjacyjnych, wszystko zależy od tego, czy Rosja jest gotowa podjąć skuteczne kroki, by zatrzymać przelew krwi i zapobiec ponownemu zaognieniu wojny. W najbliższej przyszłości będziemy gotowi wysłać zredagowane dokumenty do Stanów Zjednoczonych" - przekazał.

Today, we already discussed with our negotiating team the results of yesterday’s work in London, which was conducted at the level of the National Security Advisors of our European partners. This was agreed upon yesterday at the leadersʼ level.



We are working very actively on… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2025 Rozwiń Źródło: X

Rozmowy o negocjacjach pokojowych

W poniedziałek w Londynie odbyły się rozmowy między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. Tematem spotkania były wysiłki podejmowane przez USA na rzecz porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą. Rzecznik brytyjskiego rządu przekazał, że po spotkaniu Keir Starmer rozmawiał z europejskimi sojusznikami.

Zełenski zapowiedział tego dnia, że we wtorek Ukraina przedstawi Stanom Zjednoczonym zaktualizowany plan pokojowy, mający na celu zakończenie wojny. Dodał, że plan ten zawiera 20 punktów, jednak nie osiągnięto jeszcze kompromisu w kwestii terytoriów.

We wtorek, w kolejnym dniu europejskich konsultacji, ukraiński przywódca spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni. Rozmawiał też z papieżem Leonem XIV.

Przed spotkaniem z Giorgią Meloni zadeklarował, że ufa jej w sprawie negocjacji pokojowych. Słowa Zełenskiego przytoczyły dzienniki "La Repubblica" i "Il Messaggero".

Ukraiński przywódca powiedział też we wtorek w Rzymie, że jest zawsze gotów na wybory. Tak odniósł się do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, który zarzucił mu, że wykorzystuje wojnę, by nie rozpisać wyborów prezydenckich w kraju.