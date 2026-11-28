Świat Wołodymyr Zełenski tłumaczył się z ukraińskiej operacji w Libii. Miał przeprosić Giorgię Meloni Adam Styczek |

Rosyjski frachtowiec Angara trafiony u wybrzeży Libii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: @Osinttechnical

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Przedmiotem sporu między Rzymem a Kijowem był atak ukraińskich dronów morskich, które zatopiły w nocy z soboty na niedzielę rosyjską korwetę rakietową Merkury, zacumowaną w porcie w Bengazi w Libii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że była to operacja ukraińskich sił zbrojnych.

W czwartkowym wywiadzie dla BBC Zełenski oświadczył, że Ukraina zawsze koordynuje ataki na rosyjskie statki i okręty z państwami, na których wodach lub w pobliżu których infrastruktury działają ukraińskie siły. - Nasi dyplomaci współpracują z dyplomatami każdego państwa, jeśli działamy na określonych wodach, na wodach międzynarodowych lub w pobliżu infrastruktury innego kraju – powiedział prezydent Ukrainy.

Ukraina zaatakował w pobliżu Bengazi w Libii Źródło zdjęcia: @Osinttechnical

Ukraina zaatakowała w Libii. Włochy: zabrakło koordynacji

- Wiemy więc, że dany statek jest objęty sankcjami, albo w najgorszym przypadku nie tylko jest objęty sankcjami, ale także przewozi rosyjską broń i pływa pod rosyjską banderą. Jest to zatem jasne dla naszych sił, służb specjalnych i wywiadu. Tak, one działają, dlatego też zajmujemy bardzo jasne i otwarte stanowisko - powiedział Zełenski.

Prezydent stwierdził, że Ukraina nie może pozwolić rosyjskim statkom i okrętom na atakowanie kraju czy przewożenie broni. - Wszystkie tego typu działania są bardzo niebezpieczne i, powtórzę, nasze siły nigdy nie przeprowadzają ataków bez jakiejkolwiek koordynacji z innymi partnerami - zaznaczył prezydent Zełenski.

Na tę wypowiedź kategorycznie zareagował w piątek szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani, który uznał za nieprawdziwe słowa prezydenta Ukrainy o koordynacji tych działań.

- Nigdy nie było żadnej koordynacji. Nikt z nas nie był poinformowany, nikt nic nie wiedział o tym, co robili Ukraińcy w Libii. Zatem nie jest prawdą to, co powiedział Zełenski - stwierdził szef włoskiej dyplomacji. Dodał: - To jasne, że Włochy nie chcą, aby wojna rozszerzała się na inne terytoria i aby konflikt jeszcze bardziej angażował region Morza Śródziemnego.

Zełenski miał przeprosić Meloni

W piątek wieczorem w Rzymie i w Kijowie poinformowano o telefonicznej rozmowie premier Włoch i prezydenta Ukrainy.

W komunikacie wydanym w Rzymie podkreślono: "Premier Meloni wyraziła zaniepokojenie włoskiego rządu operacją przeprowadzoną przez siły ukraińskie w porcie w Bengazi. Operacja ta naruszyła suwerenność Libii i grozi rozszerzeniem konfliktu na obszar Morza Śródziemnego".

Następnie w oświadczeniu mowa jest o tym, że szefowa rządu "potwierdziła poparcie Włoch dla Ukrainy na drodze do sprawiedliwego i trwałego pokoju, ale zaznaczyła, że wsparcie to nie może oznaczać akceptacji działań, które zagrażają bezpieczeństwu Włoch i regionu".

"Prezydent Zełenski potwierdził, że operacja została przeprowadzona bez wcześniejszej koordynacji z partnerami. Zapewnił, że rozumie obawy Włoch i zobowiązał się do zagwarantowania pełnej wymiany informacji oraz bezpośredniej i stałej komunikacji" - głosi komunikat włoskiego rządu.

Prezydent Ukrainy napisał zaś: "Rozmawiałem dzisiaj z Georgią Meloni. Omówiliśmy kwestie, nad którymi pracujemy, i ważne jest, abyśmy się wzajemnie rozumieli".

Opiniotwórczy włoski dziennik "Il Foglio" powołując się na swoje źródła, podał, że prezydent Zełenski przeprosił premier Meloni za to, że Ukraina nie poinformowała Włoch o operacji u brzegów Libii. O ewentualnych przeprosinach nie ma wzmianki w oświadczeniach obu stron.

We wtorek rząd libijski w Trypolisie zaprzeczył, by zawarł jakiekolwiek uzgodnienia z Ukrainą w związku z atakami na okręty rosyjskie u wybrzeży Libii. Libijskie MSZ napisało w oświadczeniu, że "twierdzenia, jakoby istniały jakiekolwiek uzgodnienia ze stroną ukraińską dotyczące tych wydarzeń" są "pozbawione podstaw".