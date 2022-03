Wołodymyr Zełenski: rozumiemy, kto jest przyjacielem, kto bratem, a kto myśli wyłącznie o sobie

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, odpowiadał w sobotę na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej w Kijowie. Został zapytany między innymi o stosunki z Polską. - Jestem wdzięczny za to, że przyjmują Ukraińców w Polsce i pomagają - mówił do Polaków. - To, że tworzycie tę atmosferę domową - bardzo mocno to czujemy - dodał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w sobotę z dziennikarzami na konferencji prasowej. - Z powodu wojny niektóre miasteczka na Ukrainie przestały już istnieć - powiedział. Wspomniał między innymi o miejscowości Wołnowacha.

Zełenski: rozmowy pokojowe muszą się zacząć od zawieszenia broni

Odniósł się również do rozmów negocjacyjnych Rosji i Ukrainy. - Zespoły negocjacyjne Rosji i Ukrainy rozpoczęły ponownie rozmowy, ale tym razem nie zaczęły od stawiania ultimatum - powiedział. - Wszelkie poważne rozmowy pokojowe muszą się zacząć od zawieszenia broni - dodał. - My na to czekamy - mówił. Wskazał, że warunek ten jest kluczowy, by odblokować "procesy humanitarne".

- Jesteśmy gotowi - podkreślił i powiedział, że ciągle toczą się rozmowy co do "szczegółów agendy" pomiędzy stroną ukraińską i rosyjską. Ocenił, że Rosja stopniowo odchodzi od języka ultimatum. - Widzimy, że nie udała się 3-4 dniowa operacja zajęcia Ukrainy, okupacji, zmiany władz, zmiany flagi - powiedział.

Stwierdził, że nawet jeśli Rosja przyśle na Ukrainę "milion obywateli, by tu umierali", to "okupacja Ukrainy nie jest możliwa, nie da się okupować naszych głów". Okupacja - powiedział - "może być tymczasowa, ale nie na zawsze".

Zełenski o stosunkach z Polską

Przypomniał również swój występ w polskim parlamencie w piątek. - Mówiłem otwarcie, że łączą nas szczególne stosunki z Polską. Nigdy takich nie mieliśmy, nie wiem, może dawno, dawno temu - mówił.

- Po tej wojnie wydaje mi się, że Ukraina otwiera całkowicie nową kartę w swojej historii - powiedział. - Rozumiemy, kto jest przyjacielem, kto bratem, kto partnerem w Europie i na świecie, a kto myśli wyłącznie o sobie. Nie mamy do nich żadnych pretensji, po prostu otwarcie nazywamy rzeczy po imieniu - dodał.

Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej Reuters

Stwierdził, że ostatnią rozmowę telefoniczną przeprowadził z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. - To nie jest przypadek - powiedział i dodał, że rozmawiają kilka razy dziennie, a Ukrainie pomaga nie tylko prezydent, ale również premier Mateusz Morawiecki.

- Jestem wdzięczny za to, że przyjmują Ukraińców w Polsce i pomagają - mówił do Polaków. - To, że tworzycie tę atmosferę domową - bardzo mocno to czujemy. Powiem to od razu. Nie będę tu obrażać innych krajów, bo wszyscy przyjmują naszych i muszę być im wdzięczny, nie mam prawa się tutaj unosić - stwierdził. - Są tacy, którzy mówią ok, dobra, wchodźcie, nie ma problemu, ale pamiętajcie kim jesteście, czym jesteście. Są też tacy, ale z Polską tego nie ma, Bogu dzięki - podsumował.

Zełenski o zaangażowaniu innych państw w rozmowy pokojowe

Prezydent Ukrainy poinformował, że od początku inwazji zginęło 1,3 tysiąca ukraińskich żołnierzy. Dodał, że Zachód powinien bardziej zaangażować się w rozmowy pokojowe między Kijowem a Moskwą.

Oświadczył, że przyjmuje z zadowoleniem zabiegi premiera Izraela Naftalego Bennetta o prowadzenie mediacji między Rosją i Ukrainą. Powiedział też, że zaproponował Benetowi, by rozmowy pokojowe odbyły się w Jerozolimie.

