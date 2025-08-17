Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski nie będzie sam. Przywódcy dołączą do niego w Waszyngtonie

epa12195486
Von der Leyen: dołączę do spotkania prezydenta Trumpa i innych europejskich liderów w Białym Domu
Źródło: TVN24
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, fiński prezydent Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte dołączą do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w zaplanowanym na poniedziałek spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że prezydent Ukrainy pojawi się w niedzielę po południu w Brukseli, by razem z nią uczestniczyć w telekonferencji państw tworzących tak zwanych koalicję chętnych.

"Na prośbę prezydenta Zełenskiego, dołączę jutro do spotkania z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem i innymi europejskimi liderami w Białym Domu" - napisała również von der Leyen.

O tym, że do Waszyngtonu uda się także kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował niemiecki rząd.

"Rozmowy będą dotyczyć między innymi gwarancji bezpieczeństwa, kwestii terytorialnych i dalszego wsparcia dla Ukrainy w jej obronie przed rosyjską agresją. Obejmuje to utrzymanie presji na sankcje" - czytamy w oświadczeniu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski: to komplikuje sytuację

Zełenski: to komplikuje sytuację

O gwarancjach bezpieczeństwa, ale nie tylko. Co Trump powiedział Europejczykom?

O gwarancjach bezpieczeństwa, ale nie tylko. Co Trump powiedział Europejczykom?

W spotkaniu w Waszyngtonie wezmą też udział fiński prezydent Alexander Stubb, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Rzecznik kancelarii premiera Szwecji przekazał Reutersowi, że Ulf Kristersson będzie uczestniczyć w niedzielnej telekonferencji państw tworzących "koalicję chętnych". Rzecznik nie odpowiedział na pytanie, czy Kristersson poleci do Waszyngtonu z Zełenskim.

OGLĄDAJ: Kto kogo ograł na Alasce? Kogo spotkanie przerosło?
pc

Kto kogo ograł na Alasce? Kogo spotkanie przerosło?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Spotkanie trzy dni po szczycie Trump-Putin

Wcześniej portal Politico, powołując się na swoje źródła, informował, że z prezydentem Ukrainy do Waszyngtonu mogą udać się jedni z ulubionych rozmówców Donalda Trumpa: fiński prezydent Alexander Stubb i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Portal pisał, że "Europejscy liderzy obawiają się, że Zełenski nie spotka się z takim samym przyjaznym traktowaniem (jak Putin), więc podejmują starania, by zwiększyć szanse Kijowa".

Politycy przybędą do stolicy USA trzy dni po piątkowych rozmowach Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ANP

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w UkrainieRosjaWładimir PutinUSAWaszyngtonDonald TrumpMark RutteUrsula von der LeyenEmmanuel MacronGiorgia MeloniFriedrich Merz
Czytaj także:
Boisko szkolne przy ulicy Polnej w Łapach (woj. podlaskie)
Śmierć po bójce na boisku. Rodzina zmarłego nie zgadza się z wyrokiem
Białystok
Radosław Sikorski
Niedługo spotkanie "koalicji chętnych". Wiemy, kto będzie reprezentował Polskę
Polska
imageTitle
Nowe wieści w sprawie kontuzji Lewandowskiego
EUROSPORT
16 dni
Pogoda na 16 dni: raz tak, raz inaczej - żadnej stabilizacji
METEO
Przynęty z difacynonem
Dziki miały "neonowo niebieskie" mięso. Zjadły coś, czego nie powinny
METEO
shutterstock_1823719853
Wielkie inwestycje nad polskim morzem. Raport
BIZNES
imageTitle
Historyczny wynik Polki. Słowenka ponownie najlepsza w Wiśle
EUROSPORT
fabryka samochodow auto moto shutterstock_2451038735
Spada produkcja samochodów. Polska z ujemnym bilansem
BIZNES
Fale tsunami uchwycone za pośrednictwem satelity SWOT
Satelita zarejestrował tworzące się tsunami. Ta technologia może ratować życie
METEO
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Stary Kiełbów
Skręcał w lewo, zderzył się motocyklem. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
imageTitle
Świątek musi przygotować się na piekło. "Wszystko wokół wiruje"
EUROSPORT
imageTitle
Niepokój przed Euro. Uraz zakończył świetny mecz Donczicia
EUROSPORT
Do wypadku doszło w poniedziałek około południa
Zderzenie trzech aut na autostradzie
Trójmiasto
Wołodymyr Zełenski, Alexander Stubb
Chcą "zwiększyć szanse Kijowa". Media: mogą polecieć razem z Zełenskim
Świat
Autobusy linii 170 pojadą objazdem
Podziemna awaria, utrudnienia na placu
WARSZAWA
shutterstock_2626086257
Te kosmetyki zostaną zakazane. Ekspert: substancja ma działanie toksyczne
BIZNES
Donald Trump i Xi Jinping (2017)
Trump o swojej rozmowie z Xi. Na "najbardziej wrażliwy" temat
Świat
Flaga Jemenu w stolicy tego kraju, Sanie
Atak na elektrownię. Bomby spadły tuż obok stolicy
Świat
Policja aresztowała 45-letniego mężczyznę, który zranił nożem swojego znajomego
Kłótnia i śmiertelny cios nożem. Zatrzymano pięć osób, jednej grozi dożywocie
Rzeszów
imageTitle
Sukces większy niż mistrzostwo świata. "Nawet o tym nie śniłem"
EUROSPORT
Zderzenie pociągu z kamperem
Kamper wjechał pod pociąg. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe
Kujawsko-Pomorskie
34-latka została zatrzymana
Pokłóciła się z partnerem, wezwała policję i sama trafiła za kratki
WARSZAWA
Władimir Putin i Donald Trump na Alasce
"Putin złapał Trumpa w pułapkę"
Świat
Zdjęcia z trzeciego lotu testowego Starship w marcu 2024
Najpotężniejsza rakieta świata gotowa do kolejnego testu
METEO
plaza pilka ludzie ruch shutterstock_515440447
Urlop nie naładował ci baterii? Wiemy dlaczego
Joanna Kostyła
imageTitle
Testy płci przed mistrzostwami świata. Problemy dwóch reprezentacji
EUROSPORT
Ratownicy wodni pracowali na Wiśle (zdjęcie ilustracyjne)
Zsunął się z materaca, zniknął pod wodą
WARSZAWA
Akcja poszukiwawcza w Trojanowie koło Garwolina
Tragiczny długi weekend na Mazowszu
WARSZAWA
imageTitle
Brutalny atak w meczu Barcelony. Skutki są mocno widoczne
EUROSPORT
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto nadal rośnie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica