"Dobre pomysły" w sprawie Ukrainy. Zełenski: pracujemy 24 godziny na dobę

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę ze specjalnymi wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem" - przekazał w czwartek Wołodymyr Zełenski w komunikacie opublikowanym na platformach społecznościowych. Prezydent Ukrainy podziękował amerykańskim wysłannikom "za konstruktywne podejście, intensywną pracę oraz miłe słowa i życzenia świąteczne dla narodu ukraińskiego".
Zełenski podkreślił, że "pracujemy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, aby przybliżyć zakończenie tej brutalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz by upewnić się, że wszystkie dokumenty i kroki są realistyczne, skuteczne i wiarygodne".
Zełenski o "dobrych pomysłach"
"Rozmawialiśmy o pewnych ważnych szczegółach dotyczących trwających prac. Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem" - napisał. Prezydent dodał, że "rzeczywiste bezpieczeństwo, rzeczywista odbudowa i rzeczywisty pokój są czymś, czego potrzebują wszyscy - Ukraina, Stany Zjednoczone, Europa i każdy partner", który wspiera ukraińskie państwo.
Zełenski przekazał, że do rozmowy dołączyli m.in. sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generał Andrij Hnatow i minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Zapowiedział również kolejną rozmowę Umierowa z Witkoffem i Kushnerem, która miała odbyć się jeszcze w czwartek. "Wierzymy, że to właściwe podejście - nie tracić ani jednego dnia, ani jednej okazji, która może przybliżyć rezultaty. Niech dzisiejsza rozmowa będzie kolejnym krokiem w kierunku pokoju" - podkreślił.
Prezydent Ukrainy poinformował, że polecił przekazanie świątecznych życzeń Donaldowi Trumpowi i jego rodzinie.
Nowa propozycja planu dla Ukrainy
Prezydent Ukrainy przedstawił w środę nową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem licznych konsultacji. Zakłada ona ustanowienie linii rozmieszczenia wojsk w miejscu, gdzie przebiega linia frontu. Żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.
Zełenski oświadczył w środę, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.
Autorka/Autor: sz/lulu
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: x.com/@ZelenskyyUa