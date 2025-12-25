Logo strona główna
"Dobre pomysły" w sprawie Ukrainy. Zełenski: pracujemy 24 godziny na dobę

Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski przedstawił nową wersję planu pokojowego
Źródło: TVN24
Wołodymyr Zełenski poinformował o "bardzo dobrej rozmowie" z ludźmi prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy przekazał, że dotyczyła "ważnych szczegółów". To kolejna odsłona negocjacji mających zakończyć wojnę z Rosją.

"Odbyłem bardzo dobrą rozmowę ze specjalnymi wysłannikami USA Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem" - przekazał w czwartek Wołodymyr Zełenski w komunikacie opublikowanym na platformach społecznościowych. Prezydent Ukrainy podziękował amerykańskim wysłannikom "za konstruktywne podejście, intensywną pracę oraz miłe słowa i życzenia świąteczne dla narodu ukraińskiego".

Zełenski podkreślił, że "pracujemy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, aby przybliżyć zakończenie tej brutalnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz by upewnić się, że wszystkie dokumenty i kroki są realistyczne, skuteczne i wiarygodne".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ojciec na froncie, matka z synkiem "przy świecach, jak w dawnych czasach"

Ojciec na froncie, matka z synkiem "przy świecach, jak w dawnych czasach"

"Niech ucichnie huk broni". Apel papieża w sprawie Ukrainy

"Niech ucichnie huk broni". Apel papieża w sprawie Ukrainy

Zełenski o "dobrych pomysłach"

"Rozmawialiśmy o pewnych ważnych szczegółach dotyczących trwających prac. Są dobre pomysły, które mogą zaowocować wspólnym rezultatem i trwałym pokojem" - napisał. Prezydent dodał, że "rzeczywiste bezpieczeństwo, rzeczywista odbudowa i rzeczywisty pokój są czymś, czego potrzebują wszyscy - Ukraina, Stany Zjednoczone, Europa i każdy partner", który wspiera ukraińskie państwo.

Zełenski przekazał, że do rozmowy dołączyli m.in. sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generał Andrij Hnatow i minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Zapowiedział również kolejną rozmowę Umierowa z Witkoffem i Kushnerem, która miała odbyć się jeszcze w czwartek. "Wierzymy, że to właściwe podejście - nie tracić ani jednego dnia, ani jednej okazji, która może przybliżyć rezultaty. Niech dzisiejsza rozmowa będzie kolejnym krokiem w kierunku pokoju" - podkreślił.

Święta Bożego Narodzenia w cieniu wojny. "Udowodniliśmy, że zasługujemy na zwycięstwo"
Źródło: Katarzyna Sławińska/"Fakty" TVN

Prezydent Ukrainy poinformował, że polecił przekazanie świątecznych życzeń Donaldowi Trumpowi i jego rodzinie.

Nowa propozycja planu dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy przedstawił w środę nową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem licznych konsultacji. Zakłada ona ustanowienie linii rozmieszczenia wojsk w miejscu, gdzie przebiega linia frontu. Żaden z punktów nie proponuje rozwiązania problemu okupowanych przez Rosję terytoriów.

Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami

Zełenski oświadczył w środę, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie będzie umową między USA, Ukrainą, Europą i Rosją. Jak dodał, przystąpienie Ukrainy do NATO pozostaje decyzją państw członkowskich Sojuszu, ale Kijów nie zrezygnuje z tej perspektywy.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@ZelenskyyUa

Wojna w UkrainieUkrainaWołodymyr ZełenskiUSASteve WitkoffJared KushnerPolityka zagraniczna USARosjaKonflikty zbrojne Rosji
